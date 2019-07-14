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Мимо десятки: худшая Универсиада для Украины

14 июля, 09:29

Наши студенты на соревнованиях в Неаполе завоевали 20 наград

Универсиада завершается 14 июля
Универсиада завершается 14 июля. Фото: Instagram

Сборная Украины не сумела войти в топ-10 медального зачета летней Универсиады, которая сегодня заканчивается в Неаполе. Украинская команда завоевала двадцать наград и заняла лишь 11-е место.

Отметим, что сегодня, 14 июля, в последний день соревнований, будут разыграны медали лишь в водном поло, где сборная Украины не представлена. Таким образом, украинцы не смогут улучшить место в общем зачете.

Ранее худшим выступлением украинской команды было девятое место на летней Универсиаде в 1995 году в Фукуоке. Лучшим – вторая позиция на соревнованиях в 1997 году в Сицилии.

ТАБЛИЦА МЕДАЛЕЙ

МестоОбщее количество медалейВсего
СтранаЗолотоСереброБронза
1Япония33212882
2Россия22243682
3Китай2213843
4США21161552
5Южная Корея17171650
6Италия14131643
7Тайвань9131032
8Мексика87621
9Иран73717
9ЮАР68418
11Украина67720
12Австралия65617
13Бразилия53917
14Турция45514
15Польша42915
16Франция391123
17Великобритания33410
18Азербайджан2327
19Узбекистан2248
20Чехия2237
21Финляндия2215
22Швейцария2114
23Молдова2024
24Германия19818
25Казахстан1517
26Беларусь1315
27Австрия1203
28Канада1146
29Индия1124
Литва1124
Словакия1124
32Марокко1113
33Таиланд1045
34Армения1012
Венгрия1012
Кипр1012
КНДР1012
Новая Зеландия1012
Эстония1012
40Алжир1001
Болгария1001
Филиппины1001
Швеция1001
44Португалия0224
45Египет0202
46Румыния0134
47Бельгия0123
Нидерланды0123
49Грузия0112
Монголия0112
Норвегия0112
Уганда0112
53Аргентина0101
Буркина-Фасо0101
Тринидад и Тобаго0101
56Гонконг0022
57Дания0011
Израиль0011
Ирландия0011
Индонезия0011
Испания0011
Латвия0011
Малайзия0011
Сингапур0011
Словения0011
Хорватия0011
Чили0011
Эфиопия0011
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Вчера мы писали, что юная украинская гимнастка Ева Мелещук взяла "золото" Универсиады в Италии. 17-летняя спортсменка победила в соревнованиях с булавами на Универсиаде в Неаполе, где ранее она взяла "бронзу" в упражнениях с обручем.


Ева Мелещук – фото из Instagram гимнастки

Напомним, что вчера на Универсиаде сборная Украины завоевала два "золота". Оба – в легкой атлетике: Ирина Климец дальше остальных участниц метнула молот, а Ольга Корсун показала лучший результат в тройном прыжке.

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Тег Универсиада

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