Мимо десятки: худшая Универсиада для Украины
Наши студенты на соревнованиях в Неаполе завоевали 20 наград
Сборная Украины не сумела войти в топ-10 медального зачета летней Универсиады, которая сегодня заканчивается в Неаполе. Украинская команда завоевала двадцать наград и заняла лишь 11-е место.
Отметим, что сегодня, 14 июля, в последний день соревнований, будут разыграны медали лишь в водном поло, где сборная Украины не представлена. Таким образом, украинцы не смогут улучшить место в общем зачете.
Ранее худшим выступлением украинской команды было девятое место на летней Универсиаде в 1995 году в Фукуоке. Лучшим – вторая позиция на соревнованиях в 1997 году в Сицилии.
ТАБЛИЦА МЕДАЛЕЙ
|Место
|Общее количество медалей
|Всего
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|1
|Япония
|33
|21
|28
|82
|2
|Россия
|22
|24
|36
|82
|3
|Китай
|22
|13
|8
|43
|4
|США
|21
|16
|15
|52
|5
|Южная Корея
|17
|17
|16
|50
|6
|Италия
|14
|13
|16
|43
|7
|Тайвань
|9
|13
|10
|32
|8
|Мексика
|8
|7
|6
|21
|9
|Иран
|7
|3
|7
|17
|9
|ЮАР
|6
|8
|4
|18
|11
|Украина
|6
|7
|7
|20
|12
|Австралия
|6
|5
|6
|17
|13
|Бразилия
|5
|3
|9
|17
|14
|Турция
|4
|5
|5
|14
|15
|Польша
|4
|2
|9
|15
|16
|Франция
|3
|9
|11
|23
|17
|Великобритания
|3
|3
|4
|10
|18
|Азербайджан
|2
|3
|2
|7
|19
|Узбекистан
|2
|2
|4
|8
|20
|Чехия
|2
|2
|3
|7
|21
|Финляндия
|2
|2
|1
|5
|22
|Швейцария
|2
|1
|1
|4
|23
|Молдова
|2
|0
|2
|4
|24
|Германия
|1
|9
|8
|18
|25
|Казахстан
|1
|5
|1
|7
|26
|Беларусь
|1
|3
|1
|5
|27
|Австрия
|1
|2
|0
|3
|28
|Канада
|1
|1
|4
|6
|29
|Индия
|1
|1
|2
|4
|Литва
|1
|1
|2
|4
|Словакия
|1
|1
|2
|4
|32
|Марокко
|1
|1
|1
|3
|33
|Таиланд
|1
|0
|4
|5
|34
|Армения
|1
|0
|1
|2
|Венгрия
|1
|0
|1
|2
|Кипр
|1
|0
|1
|2
|КНДР
|1
|0
|1
|2
|Новая Зеландия
|1
|0
|1
|2
|Эстония
|1
|0
|1
|2
|40
|Алжир
|1
|0
|0
|1
|Болгария
|1
|0
|0
|1
|Филиппины
|1
|0
|0
|1
|Швеция
|1
|0
|0
|1
|44
|Португалия
|0
|2
|2
|4
|45
|Египет
|0
|2
|0
|2
|46
|Румыния
|0
|1
|3
|4
|47
|Бельгия
|0
|1
|2
|3
|Нидерланды
|0
|1
|2
|3
|49
|Грузия
|0
|1
|1
|2
|Монголия
|0
|1
|1
|2
|Норвегия
|0
|1
|1
|2
|Уганда
|0
|1
|1
|2
|53
|Аргентина
|0
|1
|0
|1
|Буркина-Фасо
|0
|1
|0
|1
|Тринидад и Тобаго
|0
|1
|0
|1
|56
|Гонконг
|0
|0
|2
|2
|57
|Дания
|0
|0
|1
|1
|Израиль
|0
|0
|1
|1
|Ирландия
|0
|0
|1
|1
|Индонезия
|0
|0
|1
|1
|Испания
|0
|0
|1
|1
|Латвия
|0
|0
|1
|1
|Малайзия
|0
|0
|1
|1
|Сингапур
|0
|0
|1
|1
|Словения
|0
|0
|1
|1
|Хорватия
|0
|0
|1
|1
|Чили
|0
|0
|1
|1
|Эфиопия
|0
|0
|1
|1
|Всего
|221
|217
|268
|706
Вчера мы писали, что юная украинская гимнастка Ева Мелещук взяла "золото" Универсиады в Италии. 17-летняя спортсменка победила в соревнованиях с булавами на Универсиаде в Неаполе, где ранее она взяла "бронзу" в упражнениях с обручем.
Напомним, что вчера на Универсиаде сборная Украины завоевала два "золота". Оба – в легкой атлетике: Ирина Климец дальше остальных участниц метнула молот, а Ольга Корсун показала лучший результат в тройном прыжке.
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