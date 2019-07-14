Мимо десятки: худшая Универсиада для Украины

Наши студенты на соревнованиях в Неаполе завоевали 20 наград

Универсиада завершается 14 июля. Фото: Instagram

Сборная Украины не сумела войти в топ-10 медального зачета летней Универсиады, которая сегодня заканчивается в Неаполе. Украинская команда завоевала двадцать наград и заняла лишь 11-е место.

Отметим, что сегодня, 14 июля, в последний день соревнований, будут разыграны медали лишь в водном поло, где сборная Украины не представлена. Таким образом, украинцы не смогут улучшить место в общем зачете.

Ранее худшим выступлением украинской команды было девятое место на летней Универсиаде в 1995 году в Фукуоке. Лучшим – вторая позиция на соревнованиях в 1997 году в Сицилии.

ТАБЛИЦА МЕДАЛЕЙ

Место Общее количество медалей Всего Страна Золото Серебро Бронза 1 Япония 33 21 28 82 2 Россия 22 24 36 82 3 Китай 22 13 8 43 4 США 21 16 15 52 5 Южная Корея 17 17 16 50 6 Италия 14 13 16 43 7 Тайвань 9 13 10 32 8 Мексика 8 7 6 21 9 Иран 7 3 7 17 9 ЮАР 6 8 4 18 11 Украина 6 7 7 20 12 Австралия 6 5 6 17 13 Бразилия 5 3 9 17 14 Турция 4 5 5 14 15 Польша 4 2 9 15 16 Франция 3 9 11 23 17 Великобритания 3 3 4 10 18 Азербайджан 2 3 2 7 19 Узбекистан 2 2 4 8 20 Чехия 2 2 3 7 21 Финляндия 2 2 1 5 22 Швейцария 2 1 1 4 23 Молдова 2 0 2 4 24 Германия 1 9 8 18 25 Казахстан 1 5 1 7 26 Беларусь 1 3 1 5 27 Австрия 1 2 0 3 28 Канада 1 1 4 6 29 Индия 1 1 2 4 Литва 1 1 2 4 Словакия 1 1 2 4 32 Марокко 1 1 1 3 33 Таиланд 1 0 4 5 34 Армения 1 0 1 2 Венгрия 1 0 1 2 Кипр 1 0 1 2 КНДР 1 0 1 2 Новая Зеландия 1 0 1 2 Эстония 1 0 1 2 40 Алжир 1 0 0 1 Болгария 1 0 0 1 Филиппины 1 0 0 1 Швеция 1 0 0 1 44 Португалия 0 2 2 4 45 Египет 0 2 0 2 46 Румыния 0 1 3 4 47 Бельгия 0 1 2 3 Нидерланды 0 1 2 3 49 Грузия 0 1 1 2 Монголия 0 1 1 2 Норвегия 0 1 1 2 Уганда 0 1 1 2 53 Аргентина 0 1 0 1 Буркина-Фасо 0 1 0 1 Тринидад и Тобаго 0 1 0 1 56 Гонконг 0 0 2 2 57 Дания 0 0 1 1 Израиль 0 0 1 1 Ирландия 0 0 1 1 Индонезия 0 0 1 1 Испания 0 0 1 1 Латвия 0 0 1 1 Малайзия 0 0 1 1 Сингапур 0 0 1 1 Словения 0 0 1 1 Хорватия 0 0 1 1 Чили 0 0 1 1 Эфиопия 0 0 1 1 Всего 221 217 268 706

Вчера мы писали, что юная украинская гимнастка Ева Мелещук взяла "золото" Универсиады в Италии. 17-летняя спортсменка победила в соревнованиях с булавами на Универсиаде в Неаполе, где ранее она взяла "бронзу" в упражнениях с обручем.

Ева Мелещук – фото из Instagram гимнастки

Напомним, что вчера на Универсиаде сборная Украины завоевала два "золота". Оба – в легкой атлетике: Ирина Климец дальше остальных участниц метнула молот, а Ольга Корсун показала лучший результат в тройном прыжке.

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