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МОК изменил правила выбора места проведения Олимпийских игр

26 июня, 15:08

Из хартии исчез пункт о том, что соревнования должны проходить именно в олимпийской столице

Столицу Игр будут выбирать по-новому
Столицу Игр будут выбирать по-новому. Фото: AFP

Международный олимпийский комитет (МОК) внес изменения в Олимпийскую хартию, которые касаются процесса выбора олимпийских столиц. Поправки были приняты на 134-й сессии организации в Лозанне. Напомним, что в Лозанне определились с местом проведения зимней Олимпиады-2026. Соревнования примет Италия, с преимуществом в 13 голосов обошедшая Швецию.


В Олимпийской хартии теперь не существует требования, согласно которому столица Игр должна быть выбрана за семь лет до их проведения. К такой практике МОК уже прибегал два года назад, когда без голосования определил столицы летних Игр 2024 и 2028 годов. Согласно трехстороннему соглашению, в 2024 году Олимпиаду проведет Париж, в 2028-м – Лос-Анджелес.

Также из Олимпийской хартии исчез пункт, указывающий на то, что соревнования должны проходить именно в олимпийской столице. Для МОК приоритетным теперь будет наличие постоянных или временных спортивных и инфраструктурных объектов.

МОК также отказался от работы оценочных комиссий, поскольку намерен создать другой орган, который будет отвечать за взаимодействие с кандидатами на проведение Олимпийских игр. Речь идет о комиссиях по зимним и летним Играм, в которые войдут представители МОК, Международного паралимпийского комитета, национальных олимпийских комитетов, международных федераций и спортсмены.

Во вторник сессия Международного олимпийского комитета (МОК) предварительно включила в соревновательную программу Игр в Париже четыре вида спорта: серфинг, скейтбординг, скалолазание и брейк-данс. Последний в этом списке будет представлен в олимпийской программе впервые, три других вида спорта дебютируют на Играх 2020 года в Токио.

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Тег Олимпийские игры, МОК

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ТАСС

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