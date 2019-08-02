Чемпион Украины по гандболу готовится к старту в двух международных турнирах

/ Фото: Мотор

"Мотор" сыграет со сборными Китая и Саудовской Аравии https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%93%D0%9A%20%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%93%D0%9A%20%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80 2019-08-02T15:01:00+03:00 Другие Чемпион Украины по гандболу готовится к старту в двух международных турнирах

Запорожский "Мотор" заканчивает сбор, который проводил в хорватском городе Пула. Завтра действующие чемпионы Украины возвращаются в Запорожье. Но уже 8 августа команда берет курс на словенский город Зрече, где пробудет до 17 августа.

За это время "Мотор" проведет шесть контрольных матчей. 10 августа украинцы сыграют с хорватским "Загребом", 11-го – со сборной Саудовской Аравии, 12-го – со сборной Китая, 14-го – со словенской "Горенье", 16 августа снова выйдут на площадку против сборной Саудовской Аравии, а в заключительном контрольном матче 17 августа проэкзаменуют словенский "Марибор".

"Предстоящий сезон будет самым интересным в истории клуба, – отметил директор СК "МОТОР Сич" Геннадий Касай. – Впервые команда будет выступать на два "еврофронта" – и в Лиге чемпионов, и в СЕХА-лиге. Мы надеемся продемонстрировать хорошие результаты в обоих турнирах. Сейчас необходимо провести качественную подготовку к сезону. Матчи в Словении позволят команде наиграть новые игровые звенья и отработать тактические схемы. Чтобы уже 22-24 августа в рамках традиционного международного турнира "Кубок Днепра-2019" продемонстрировать во Дворце спорта "Юность" на глазах наших фанов свои лучшие качества. Подчеркну, что мы неплохо поработали над кадровым усилением команды. В межсезонье состав "Мотора" пополнили Эдуард Кравченко (правый крайний), Владислав Паровинчак (разыгрывающий), Денер Яанимаа (правый полусредний), Стеван Вуйович (левый полусредний), Станислав Жуков (левый полусредний), Игорь Гурин (левый полусредний), Павел Гурковский (линейный и защитник) и Глеб Калараш (линейный и защитник)".

Ранее стали известны соперники "Мотора" в SEHA-Лиге. Чемпионы Украины сыграют с командами из Северной Македонии, Хорватии, Словакии, Сербии и Венгрии.

Ранее запорожцы узнали соперников в Лиге чемпионов. Украинский клуб попал в "группу смерти". Его соперниками станут действующий обладатель титула – "Вардар" (Македония), финалист этого сезона "Веспрем" (Венгрия), а также "Виве Кельце" (Польша), "Монпелье" (Франция), "Порту" (Португалия), "Киль" (Германия) и БГК имени Мешкова (Беларусь).

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