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Стали известны соперники "Мотора" в SEHA-Лиге

23 июля, 15:06

Чемпионы Украины сыграют с командами из Северной Македонии, Хорватии, Словакии, Сербии и Венгрии

"Мотор" узнал соперников в SEHA-Лиге
"Мотор" узнал соперников в SEHA-Лиге.

Определены соперники запорожского гандбольного клуба "Мотор" в SEHA League, где чемпион Украины дебютирует в предстоящем сезоне. По новой схеме розыгрыша 12 клубов будут разбиты на две группы. Отметим участие в турнире команды Пекинского спортивного университета, которая базируется в Европе.

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Старт сезона запланирован на 3-4 сентября. Матчи турнира будут проходить по вторникам и средам. По две лучшие команды по итогам группового этапа получат прямые путевки в четвертьфинал. Команды, которые займут 3-6 места, начнут плей-офф с 1/8 финала.

SEHA-Лига 2019/2020. Группа "А"
"Мотор" (Украина)
"Вардар" (Северная Македония)
"Нексе" (Хорватия)
"Татран" (Словакия)
"Войводина" (Сербия)
"Татабанья" (Венгрия)

SEHA-Лига 2019/2020. Группа "В"
"Веспрем" (Венгрия)
Пекинский спортивный университет (Китай)
"Загреб" (Хорватия)
БГК им. Мешкова (Беларусь)
"Еврофарм Работник" (Македония)
"Металопластика" (Сербия)

Ранее запорожцы узнали соперников в Лиге чемпионов. Украинский клуб попал в "группу смерти". Его соперниками станут действующий обладатель титула – "Вардар" (Македония), финалист этого сезона "Веспрем" (Венгрия), а также "Виве Кельце" (Польша), "Монпелье" (Франция), "Порту" (Португалия), "Киль" (Германия) и БГК имени Мешкова (Беларусь).

Напомним, что в финале футбольной Лиги чемпионов "Ливерпуль" обыграл "Тоттенхэм" со счетом 2:0

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Тег гандбол, Мотор Запорожье, SEHA-Лига

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