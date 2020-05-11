"Моя любовь номер два": украинская легкоатлетка-красавица поделилась неожиданным признанием

Наша знаменитая прыгунья в высоту Ярослава Магучих сегодня сообщила о возвращении к тренировкам. 18-летняя уроженка Днепра, серебряная призерка мирового форума-2019 в Катаре, которая длительное время провела на карантине в Португалии, начала заниматься в родном городе. Мы сообщали, что украинская легкоатлетка после прилета из Португалии залезла в палатку: "Вот такая она – самоизоляция".

Самое интересное, что Магучих занялась не своими профильными прыжками в высоту. На своей страничке в Instagram Ярослава показала, как она мастерски умеет преодолевать барьеры. При этом симпатичная девушка оригинально подписала видеоролик на английском: "Моя любовь номер два".

INSTAGRAM

Ранее Магучих предлагали сменить гражданство, но она не представляет, "на какие деньги это можно променять".

Реклама

Интересно, что обладательница нескольких рекордов вернулась на родину 2 мая, а уже 11-го вышла в люди. Так что необходимых двух недель в заточении она не провела. Однако, думается, ее состояние позволяет сделать вывод, что Яра здорова.

Смотрите, как Ярослава продемонстрировала впечатляющий прыжок на "Бриллиантовой лиге"

Ярослава Магучих, прыжок на Бриллиантовой лиге

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама