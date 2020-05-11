"Моя любовь номер два": украинская легкоатлетка-красавица поделилась неожиданным признанием

Наша знаменитая прыгунья в высоту Ярослава Магучих сегодня сообщила о возвращении к тренировкам. 18-летняя уроженка Днепра, серебряная призерка мирового форума-2019 в Катаре, которая длительное время провела на карантине в Португалии, начала заниматься в родном городе. Мы сообщали, что украинская легкоатлетка после прилета из Португалии залезла в палатку: "Вот такая она – самоизоляция".
Самое интересное, что Магучих занялась не своими профильными прыжками в высоту. На своей страничке в Instagram Ярослава показала, как она мастерски умеет преодолевать барьеры. При этом симпатичная девушка оригинально подписала видеоролик на английском: "Моя любовь номер два".
Ранее Магучих предлагали сменить гражданство, но она не представляет, "на какие деньги это можно променять".
Интересно, что обладательница нескольких рекордов вернулась на родину 2 мая, а уже 11-го вышла в люди. Так что необходимых двух недель в заточении она не провела. Однако, думается, ее состояние позволяет сделать вывод, что Яра здорова.
Смотрите, как Ярослава продемонстрировала впечатляющий прыжок на "Бриллиантовой лиге"
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