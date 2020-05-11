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"Моя любовь номер два": украинская легкоатлетка-красавица поделилась неожиданным признанием

11 мая, 19:01

Андрей Фоменко

Призерка чемпионата мира Ярослава Магучих вышла на тренировки в Днепре

Наша знаменитая прыгунья в высоту Ярослава Магучих сегодня сообщила о возвращении к тренировкам. 18-летняя уроженка Днепра, серебряная призерка мирового форума-2019 в Катаре, которая длительное время провела на карантине в Португалии, начала заниматься в родном городе. Мы сообщали, что украинская легкоатлетка после прилета из Португалии залезла в палатку: "Вот такая она – самоизоляция".

Самое интересное, что Магучих занялась не своими профильными прыжками в высоту. На своей страничке в Instagram Ярослава показала, как она мастерски умеет преодолевать барьеры. При этом симпатичная девушка оригинально подписала видеоролик на английском: "Моя любовь номер два".

INSTAGRAM

Ранее Магучих предлагали сменить гражданство, но она не представляет, "на какие деньги это можно променять".

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Интересно, что обладательница нескольких рекордов вернулась на родину 2 мая, а уже 11-го вышла в люди. Так что необходимых двух недель в заточении она не провела. Однако, думается, ее состояние позволяет сделать вывод, что Яра здорова.

Смотрите, как Ярослава продемонстрировала впечатляющий прыжок на "Бриллиантовой лиге"

Ярослава Магучих, прыжок на Бриллиантовой лиге

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легкая атлетика Днепр карантин Прыжки в высоту бег с барьерами Ярослава Магучих

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