"Не представляю, на какие деньги это можно променять": украинской звезде спорта предлагали сменить гражданство

Молодая украинская легкоатлетка Ярослав Магучих во время карантина застряла в Португалии, где проводила тренировочные сборы. 18-летняя призерка чемпионата мира по прыжкам в высоту не успела вернуться домой из-за отмены рейсов, но не особо скучает и продолжает заниматься собой. Недавно Магучих рассказала о доходах в спорте: "Зарабатывать можно, но нужно быть топовым спортсменом".

Уроженка Днепра активно ведет себе в соцсетях и порой дает интервью. Так, Ярослава рассказала, что получала предложения о смене гражданства:

"Впервые это было еще в США, когда я там тренировалась. Мне предлагали переехать в Штаты. Такой же вариант предлагала и Германия, но уже в 2018 году. Знаю, что моему тренеру много подобных предложений поступало. Но это все осталось на словах, я такие варианты никогда даже не рассматривала. Я люблю свою страну, люблю свой город, у меня здесь семья, друзья, родные, и не представляю, на какие деньги это можно променять".

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Также девушка рассказала, как люди переносят карантин в Португалии:

"Когда здесь ввели карантин, все понемногу начало закрываться, даже продуктовые работают не как обычно, а по отдельным часам. Стадион закрыли в первые дни наших сборов. Мы тренировались на пляже сначала, а сейчас – в лесу, чтобы избежать контакта с людьми. Но все спокойны, и, такое впечатление, живут, как жили до этого".

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