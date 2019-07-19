Можно завершать карьеру: Анна Музычук призналась, почему не откажется от турниров в России

Знаменитая украинская шахматистка считает соревнования в России – важными для карьеры

Анна Музычук. Фото: Getty Images

Знаменитая украинская шахматистка Анна Музычук заявила, что нельзя полностью отказаться от выступления от выступления в России. Трехкратная чемпионка мира понимает возмущение людей, но уверят, что без турниров на территории РФ можно завершать карьеру. Также Музычук возмутилась "травли" перед поездкой в Россию. Ранее мы писали, что Анна Музычук поздравила россиянку, которой проиграла на самом сильном турнире в истории шахмат.

"Понимаю возмущение людей. Да, Россия напала на нашу страну, идет война. Больно, что погибло столько украинцев. Но поймите и меня: Россия – ведущая шахматная страна, шахматы там очень поддерживаются. Президент Международной шахматной федерации россиянин. Ежегодно в России проводится несколько соревнований самого высокого уровня, будут там проводиться и в дальнейшем. Это не вопрос пропуска одного турнира. Если мы отказываемся ездить на соревнования в Россию, то можно завершать профессиональную карьеру. С 2014 года мы с Марией ездили в Россию исключительно на официальные соревнования. Вопрос нашего участия в соревнованиях на территории РФ мы обсуждали с руководством области и города Львова. Они ответили, что нас понимают и сказали: "Езжайте и побеждайте".

Было очень неприятно, что перед чемпионатом мира на нас вылили столько грязи. В Россию ездило множество спортсменов и не только шахматисты, но все вылили на нас с сестрой. Атака была до турнира, во время и после. Мы были одни, нас практически никто не защищал", – сказала Музычук.

Ранее сообщалось, что в Одессе ограбили квартиру известного шахматиста Станислава Богдановича. Деньги Богданович не прятал, потому что не ожидал, что его могут ограбить. Из квартиры спортсмена вынесли около 25 тысяч долларов.

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