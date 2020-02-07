На чужую территорию: Дерюгина объяснила, зачем украинские гимнастки едут в Москву

Команда украинских гимнасток

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С 7 по 9 февраля в Москве пройдет турнире серии Гран-при по художественной гимнастике. Примут в нем участие и спортсменки сборной Украины. Вице-президент Федерации гимнастики Украины Ирина Дерюгина объяснила, почему украинские грации едут в Россию. К слову, вчера мы писали о попытке самоубийства российской чемпионки мира Солдатовой.

Дерюгина в комментарии пресс-службе ФГУ считает, что на соревнованиях нужно определить лучших:

"Накануне Олимпиады сборная Украины по художественной гимнастике посвящает тренировкам 24 часа в сутки... Я чувствую, что в этом году у нас очень хорошие шансы получить медали на Олимпийских играх и достойно представить Украину. Наша цель сейчас – использовать каждую возможность для подготовки спортсменок. Стоит задача определиться, кто именно будет представлять нашу страну. В индивидуальных упражнениях на Олимпиаде это будут две гимнастки. А претенденток у нас шесть. Шанс должен получить каждый. Поэтому все старты, которые происходят в преддверии Олимпиады, имеют столь большое значение. На Олимпийские игры должны ехать лучшие, а их видно именно по результатам участия в соревнованиях".

Также вице-президент ФГУ поездку в Москву объясняет математическими подсчетами:

"В этом году запланировано пять Гран-при, мы планируем участие в каждом. Соревнования в Москве – первые в этом списке. Мы взвешивали все за и против и решили все-таки ехать на этот старт. Во-первых, это влияет на наш рейтинг. А во-вторых, от результата московского Гран-при зависит, кто будет участвовать в Гран-при на "Кубке Дерюгиной" в Киеве в марте. Участие украинок в каждом Гран-при увеличивает наши шансы в рейтинге и уменьшает шансы конкурентов".

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