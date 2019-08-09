На олимпийской стройке в Токио умер рабочий

В Токио стоит невероятная жара / Фото: AFP

Рабочий на строительной площадке объекта Олимпиады-2020 в Токио умер предположительно от теплового удара, сообщает Reuters. 50-летний мужчина прокладывая кабель рядом с Tokyo Big Sight, который во время Олимпийских игр будет служить медиацентром. Он был найден без сознания на земле в четверг днем и доставлен в больницу, где была подтверждена его смерть.

В оргкомитете Олимпиады-2020 сообщили, что причина смерти пока неизвестна. Японские СМИ со ссылкой на полицию написали, что строитель мог умереть от теплового удара.

В четверг температура в столице Японии достигла 35,5 градусов Цельсия. С конца июля по крайней мере 57 человек скончались в стране из-за сильной жары.

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Напомним, что летние Олимпийские игры в 2020 году будут проходить в Токио с 24 июля по 9 августа.

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Ранее мы писали, что жара – главная проблема Олимпиады-2020. В рамках подготовки к Играм администрация Токио установила по городу оборудование для распыления водяного пара. Среди других мер – укладка асфальта с покрытием, способным поглощать тепло, его температура под прямыми солнечными лучами на 8 градусов ниже по сравнению с обычным покрытием. Чтобы минимизировать воздействие жары, часть дисциплин на открытом воздухе будет начинаться очень рано – около 6 утра.

Напомним, что недавно были презентованы медали Олимпийских игр в Токио.

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