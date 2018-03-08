Накануне старта Паралимпиады-2018 в Пхенчхане подняли украинский флаг

На Паралимпийских играх будут разыграны 80 комплектов наград в шести видах спорта

Накануне зимних Паралимпийских игр в Пхенчхане в деревне, где будут жить спортсмены, состоялась церемония поднятия флагов стран-участниц. Во время этой церемонии на вершине флагштока появился и сине-желтый стяг.

Ранее мы сообщали, что на Паралимпиаду-2018 приедет рекордное количество спортсменов. В Пхенчхане впервые выступят спортсмены из КНДР, Грузии и Таджикистана.

Также стали известны премиальные для украинцев за медали Паралимпиады-2018. Они соизмеримы с премиями за награды Олимпиады-2018, где украина завоевала всего одно "золото". Медалистом стал фристайлист Александр Абраменко, ставший победителем в лыжной акробатике.

Интересно, что на прошлой Олимпиаде в Рио за золотую медаль полагалось 40 тысяч долларов. В Бразилии Украина завоевала 117 наград (41-37-39), заняв третье место в общем медальном зачете.

Паралимпиада-2018 пройдет в Пхенчхане с 9 по 18 марта. На Играх будут разыграны 80 комплектов наград в шести видах спорта. Ожидается, что в соревновании примет участие порядка 670 спортсменов.

Проводы украинской паралимпийской сборной в Пхенчхан