Накануне старта Паралимпиады-2018 в Пхенчхане подняли украинский флаг
На Паралимпийских играх будут разыграны 80 комплектов наград в шести видах спорта
Накануне зимних Паралимпийских игр в Пхенчхане в деревне, где будут жить спортсмены, состоялась церемония поднятия флагов стран-участниц. Во время этой церемонии на вершине флагштока появился и сине-желтый стяг.
Ранее мы сообщали, что на Паралимпиаду-2018 приедет рекордное количество спортсменов. В Пхенчхане впервые выступят спортсмены из КНДР, Грузии и Таджикистана.
Также стали известны премиальные для украинцев за медали Паралимпиады-2018. Они соизмеримы с премиями за награды Олимпиады-2018, где украина завоевала всего одно "золото". Медалистом стал фристайлист Александр Абраменко, ставший победителем в лыжной акробатике.
Интересно, что на прошлой Олимпиаде в Рио за золотую медаль полагалось 40 тысяч долларов. В Бразилии Украина завоевала 117 наград (41-37-39), заняв третье место в общем медальном зачете.
Паралимпиада-2018 пройдет в Пхенчхане с 9 по 18 марта. На Играх будут разыграны 80 комплектов наград в шести видах спорта. Ожидается, что в соревновании примет участие порядка 670 спортсменов.
Проводы украинской паралимпийской сборной в Пхенчхан
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