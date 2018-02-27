На Паралимпиаду-2018 приедет рекордное количество спортсменов

В Пхенчхане впервые выступят спортсмены из КНДР, Грузии и Таджикистана

Зимние Паралимпийские игры-2018 в Пхенчхане станут самыми многочисленными. Для участия в Играх подали заявки 570 спортсменов из 49 государств. Предыдущий рекорд по количеству участвующих стран и атлетов был зафиксирован на Паралимпиаде-2014 в Сочи, где соревновались 547 спортсменов из 45 стран.

Игры в Пхенчхане станут первыми в истории для команд из Северной Кореи, Грузии и Таджикистана.

Паралимпийские игры пройдут с 9 по 18 марта.

Напомним, что в прошлое воскресенье завершилась Олимпиада в Пхенчхане.Корейцы представили красочное представление с актерами в национальных костюмах и обилием фейерверков, после чего Олимпийский огонь был потушен – с этого момента Олимпиада считается закрытой.

Кстати, в США сообщили, что российские хакеры пытались сорвать церемонию закрытия Олимпиады-2018. Хакеры из Государственного разведывательного управления России (ГРУ) взломали около 300 компьютеров, относящихся к Пхенчхану-2018.

Сообщается, что российские хакеры прятались за севернокорейскими IP-адресами.

Ранее мы писали, как корейцы прощались с Олимпиадой-2018: сгребали все, что осталось нераспроданным.