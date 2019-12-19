Наказание за допинг: украинский штангист лишится золотой медали Олимпиады, диплома и значка

Алексей Торохтий будет дисквалифицирован на два года

Алексей Торохтий / Фото: Instagram

Международный олимпийский комитет (МОК) наложил санкции на дисквалифицированного Международной федерацией тяжелой атлетики (IWF) за антидопинговые нарушения украинца Алексея Торохтия.

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Торохтий был дисквалифицирован на два года в среду за применение дегидрохлорметилтестостерона. Ранее 33-летний штангист был временно отстранен от участия в соревнованиях после перепроверки допинг-проб Олимпийских игр 2012 года, где он завоевал золотую медаль в весовой категории до 105 кг.

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Согласно решению МОК, его результат на Олимпиаде в Лондоне аннулирован, а сам спортсмен обязан вернуть полученные за победу олимпийские медаль, диплом и значок. IWF рекомендуется соответствующим образом изменить результаты прошедших соревнований и рассмотреть любые дальнейшие действия в пределах своей компетенции, а национальный олимпийский комитет Украины должен обеспечить выполнение этого решения.

Помимо золотой медали Олимпийских игр, в активе Торохтия бронзовая награда чемпионата мира — 2011, а также серебряная (2009) и бронзовая (2010) медали чемпионатов Европы.

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