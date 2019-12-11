"Придурок": в России назвали главного виновника отлучения страны от Олимпиад и чемпионатов мира

Григорий Родченков / Фото: Twitter

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Бывший президент Олимпийского комитета России (ОКР) Леонид Тягачев прокомментировал решение ВАДА по поводу санкций в отношении российских спортсменов за нарушение антидопинговых правил. Напомним, среди прочего, россиян на четыре года лишили права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в том числе Олимпиадах и чемпионатах мира. "Чистые" российские спортсмены смогут выступить на соревнованиях только в нейтральном статусе – никакого триколора, гимна или другой символики страны.

Леонид Тягачев назвал имя главного, по его мнению, виновника санкций в отношении России. Экс-руководитель Олимпийского комитета России роль "козла отпущения" отвел Григорию Родченкову – экс-главе российского антидопингового центра, который с января 2016 года проживает в США, является информатором Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и при этом участвует в федеральной программе США по защите свидетелей.

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Леонид Тягачев

"Еще накануне вынесения решения я надеялся, что наказание для нас не будет серьезным, – говорит Леонид Тягачев. – Увы, наказание оказалось сверхсерьезным, это понятно даже в детском саду. Человек, из-за которого все происходит, — придурок Григорий Родченков, иначе назвать его не могу. Он не товарищ, не гражданин, а тот, кем я его назвал. Даже во времена моей работы в Олимпийском комитете России не было желания с ним общаться и пересекаться. В 2015 году он сбежал из страны, и вот до сих пор мы расхлебываем его деяния, а по ту сторону только и рады получать от него какую-то непонятную информацию"

Тягачев и Путин

"Для него все эти злодеяния были чисто бизнесом. Он на этом зарабатывал сам, а теперь страдает целая страна, – утверждает Тягачев. – Почему из-за провинившихся, условно говоря, в легкой атлетике, нести наказание должны спортсмены из других видов спорта? Где спортивная этика, где Олимпийская хартия? Это абсолютно непонятные вещи. Есть подозрение, что кое-кому не нравится новое поколение российских спортсменов, которые много выигрывают. Например, в фигурном катании мы просто блестяще выступаем в последнее время. Может, и наших девчонок отстраним от чемпионатов мира и Олимпиад? Это недопустимо"

Григорий Родченков

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Ранее мы писали, что четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону россиянин Александр Тихонов поддерживает санкции ВАДА относительно России. "Никакого политического заказа здесь нет. Всероссийская федерация легкой атлетики давно изгнана, этого было мало? Тяжелая атлетика, биатлон, мой любимый вид спорта… В этом решении я на стороне ВАДА. Хоть кто-нибудь у нас наказан в России? Никто", – заявил легендарный биатлонист.

Также сообщалось, что глава Российского антидопингового агентства уже смирился с тем, что 4-летнюю дисквалификацию с россиян не снимут. "Есть ли шанс оспорить это решение? Нет, этого шанса нет. Можно делать все что угодно, но практика такова: это не работает. Апелляция просто отсрочит вступление решения в силу", – заявил Юрий Ганус.

Все подробности в спецтеме Россия наказана за допинг

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