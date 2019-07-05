"Налет" драконов на Оболонь: в столице пройдет чемпионат по гребле на красочных лодках

Киев примет чемпионат Украины по гребле на красочных лодках "Дракон", на котором сформируют сборную для чемпионата мира

"Опасные лодки". Оснащены головой и хвостом и "озвучены" барабаном. Фото udbf.org.

Гул барабанов, веер весел и драконьи головы, парящие над водой. Такое эффектное зрелище можно будет наблюдать с 5 по 7 июля на Оболонской набережной, когда Киев примет чемпионат Украины по гребле на красочных лодках "Дракон". За награды сразятся более 700 участников из 12 областей и столицы. Заезды пройдут на каноэ-десятках, то есть с 10 гребцами на борту, на дистанциях 200 м, 500 м и 2000 м в мужском, женском и смешанном классах, а также среди участников от 40 лет.

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В уикенд Оболонская набережная соберет лучших "наездников" "Дракона" в стране, и по результатам чемпионата сформирует сборную Украины, которая уже в августе выступит на мировом первенстве в Таиланде. И хотя дебютные соревнования по гребле на лодках "Дракон" в Украине прошли не так давно – в 2005 году, уже в 2013-м "сине-желтые" привезли первые медали с международных стартов. А в 2014-м на чемпионате мира ICF украинские гребцы добыли 14 медалей, из них шесть золотых, третье командное место. В 2018 году стали второй по силе сборной Европы, взяв на ЧЕ 49 наград, из них 27 – золотых.

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Напомним, что в апреле лавочки на Оболонской набережной неизвестные обмазали солидолом:

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