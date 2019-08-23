Наша каноистка "загребла" первую медаль на чемпионате мира в Венгрии

Анастасия Четверикова / Фото: Facebook

Сборная Украины по гребле на байдарках и каноэ завоевала свою первую медаль на чемпионате мира в Сегеде, Венгрия. В финале неолимпийской дисциплины каноэ-одиночки на дистанции 500 метров Украину представляла Анастасия Четверикова. Со старта заезда Четверикова вместе с белоруской Аленой Ноздревой и действующей чемпионкой мира россиянкой Ксенией Курач пошла в отрыв и оставила остальную часть соперниц далеко позади.

Однако украинка не выдержала темп своих оппоненток и не сумела навязать борьбу за "золото", финишировав третьей. Интересно, что белоруске Ноздревой удалось взять реванш за прошлогодний чемпионат мира, где она финишировала вслед за Курач, а на этот раз опередила россиянку. Также стоит отметить, что Ноздрева является девушкой украинского байдарочника Олега Кухарика.

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Пита Тауфатофуа участвует в ЧМ по гребле Видео: Instagram

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