Названа нелепая причина аварии, в которой едва не убился легендарный велогонщик Крис Фрум

34-летний британец на высокой скорости врезался в стену, потому что хотел почесать себе нос

Крис Фрум. Фото: AFP

Менеджер команды Ineos Дэвид Брэйлсфорд рассказал о подробностях инцидента, в котором получил серьезные травмы велогонщик Крис Фрум. Спортсмен, участвовавший в многодневке "Критурием Дофине", врезался в стену на высокой скорости, сломав бедренную кость, локоть и несколько ребер.

"Он был внизу спуска и убрал руки с руля, чтобы почесать нос. В этот момент был сильный порыв ветра, и он потерял контроль над передним колесом. Крис врезался в стену на скорости 60 км/час или около того. У него очень серьезные переломы", – приводит слова Брэйлсфорд Sky Sports.

Как сообщалось ранее, Криса Фрума на вертолете транспортировали в клинику Сент-Этьенна, где и была проведена операция. 34-летний велогонщик в ближайшие дни останется в отделении реанимации и интенсивной терапии.

Отметим, что британец Фрум – четырехкратный победитель "Тур де Франс", победитель "Джиро д'Италия" и "Вуэльты Испании", двукратный бронзовый призер Олимпийских игр в индивидуальной гонке. Менеджер команды Ineos Дэвид Брэйлсфорд уже подтвердил, что Крис Фрум не сможет выступить на ближайшем "Тур де Франс".

Кстати, в гостях у Segodnya.ua побывал знаменитый украинский велогонщик Ярослав Попович. Призер "Джиро д'Италия" 2003 года Попович рассказал о бюджетах, о понтах Лэнса Армстронга, о наследниках Водки и проекте для Украины.

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