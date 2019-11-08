Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,52
27,16

Не коронка, но выловил "серебро": Романчук стал вторым на Кубке мира в Дохе

8 ноября, 17:21

Украинский пловец поднялся на пьедестал на дистанции 400 метров

Михаил Романчук

Михаил Романчук / Фото: AFP

Украинский пловец Михаил Романчук стал серебряным призером этапа Кубке мира в Дохе не на своей коронной дистанции. Ранее мы писали о серебряном заплыве Романчука, который выиграл медаль чемпионата мира.

Дистанцию 400 м вольным стилем в Катаре украинец преодолел со вторым результатом, показав время 3:48.61. Михаила опередил только Данас Репшис из Литвы (3:47.87), бронза досталась Яну Мицке из Чехии (3:50.20). В этом году Романчук уже взял "серебро" на этапе International Swimming League. Отметим, что Михаил является действующим чемпионом Европы на данной дистанции. Однако более высокие результаты у него на стайерских 1500 метров – в этом виде программы он является действующим вице-чемпионом мира. На мундиале в июле он пропустил вперед немца Флориана Веллброка.

Реклама

В тренде
Вулканическая ничья в матче "Динамо" – "Шахтер": видео шести голов, двух удалений и пенальти на Пятове

Как сообщалось, 26-летний польский пловец Себастьян Карась установил мировой рекорд: человек впервые переплыл Балтийское море. Он преодолел почти 100 километров с пляжа польского города Колобжег до датского острова Борнхольм за 28 часов и 21 минуту.

Смотрите также, как украинские пловчихи завоевали серебро на чемпионате мира среди спортсменов с недостатками слуха

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

плавание Михаил Романук Кубок мира по плаванию

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

С регбиста сняли трусы во время матча, но он невозмутимо продолжил играть
С регбиста сняли трусы во время матча, но он невозмутимо продолжил игратьДругие
Из гимнастики в порноактрисы: звезда Евро восемь лет проработала в порно и решила завязать
Из гимнастики в порноактрисы: звезда Евро восемь лет проработала в порно и решила завязатьДругие
Тайсон Фьюри дал волю ногам: британец избивал
Тайсон Фьюри дал волю ногам: британец избивал "бомжа"-бородача в стиле Кличко-кикбоксераБокс
"Нокаутер всегда имеет шанс": волейбольный "Химик" узнал соперников по Лиге чемпионовДругие
Юная украинка претендует на звание
Юная украинка претендует на звание "Восходящая звезда" мировой легкой атлетикиДругие
"Золотой сет" – наш! Волейболистки украинского "Химика" впервые в истории вышли в Лигу чемпионовДругие

Новости партнеров

Loading...
загрузка...