Не коронка, но выловил "серебро": Романчук стал вторым на Кубке мира в Дохе

Михаил Романчук / Фото: AFP

Украинский пловец Михаил Романчук стал серебряным призером этапа Кубке мира в Дохе не на своей коронной дистанции. Ранее мы писали о серебряном заплыве Романчука, который выиграл медаль чемпионата мира.

Дистанцию 400 м вольным стилем в Катаре украинец преодолел со вторым результатом, показав время 3:48.61. Михаила опередил только Данас Репшис из Литвы (3:47.87), бронза досталась Яну Мицке из Чехии (3:50.20). В этом году Романчук уже взял "серебро" на этапе International Swimming League. Отметим, что Михаил является действующим чемпионом Европы на данной дистанции. Однако более высокие результаты у него на стайерских 1500 метров – в этом виде программы он является действующим вице-чемпионом мира. На мундиале в июле он пропустил вперед немца Флориана Веллброка.

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Как сообщалось, 26-летний польский пловец Себастьян Карась установил мировой рекорд: человек впервые переплыл Балтийское море. Он преодолел почти 100 километров с пляжа польского города Колобжег до датского острова Борнхольм за 28 часов и 21 минуту.

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