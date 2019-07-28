Серебряный заплыв: Михаил Романчук выиграл медаль чемпионата мира

Украинец со вторым результатом преодолел дистанцию в 1500 метров вольным стилем

Призеры чемпионата мира. Фото: AFP

В заключительный день чемпионата мира по водным видам спорта Украина завоевала медаль в плавании. Серебряным призером стал Михаил Романчук на дистанции 1500 метров.

С первых метров в борьбу за медали включились Романчук, немец Флориан Веллброк и итальянец Грегорио Пальтриньери. Долгое время Грегорио вел заплыв, а Михаил держался третьим. Лишь за 100 метров до финиша Веллброк вышел в лидеры, а за 50 м Романчук обогнал итальянца.

Результаты 1500 в/с:

1. Веллброк (Германия) – 14.36,54

2. Романчук (Украина) – 14.37,63

3. Пальтриньери (Италия) – 14.38,75

...7. Фролов (Украина) – 15.01,04

Для 21-летнего Веллброка это второе "золото" ЧМ-2019, ранее он был первым на дистанции 10 км.

22-летний Романчук на этой же дистанции был серебряным на ЧМ-2017.

А 24-летний Пальтриньери является олимпийским чемпионом Рио-2016 на дистанции 1500 м. И обладателем восьми наград ЧМ – 3 "золота", 2 "серебра" и 3 "бронзы".

Напомним, что олимпийский чемпион 2016 года Мак Хортон отказался фотографироваться с чемпионом мира Сунь Яном и подниматься на пьедестал почета. После этого спортсмен получил большое количество оскорбительных комментариев в своем Instagram.

Как выяснилось, Ян сначала отказался сдавать анализ мочи и сдал лишь кровь. Затем и вовсе разбил пробирку с кровью молотком, чтобы испортить образцы. Помимо этого, китаец несколько раз покидал комнату с допинг-офицерами, что категорически запрещено.

Из-за проблем с документацией FINA не может предъявить Яну обвинения, однако WADA хочет, чтобы Ян понес наказание. Китайцу грозит даже пожизненная дисквалификация. Однако на чемпионат мира-2019 его допустили, где Сунь выиграл уже две золотые награды.

Смотрите, как в Украине встретили команду синхронисток, которая выиграла шесть медалей на чемпионате мира по водным видам спорта:





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