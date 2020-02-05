Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,85
27,46

Не убрал руку: рекорд, установленный в Донецке, едва не пал под натиском 20-летнего шведа

5 февраля, 11:18

Арман Дюплантис в Германии мог войти в историю

Арман Дюплантис/Фото World Athletics

Арман Дюплантис/Фото World Athletics

Реклама

Многообещающе начинается сезон в прыжках с шестом у мужчин. На турнире в немецком Дюссельдорфе 20-летний шведский прыгун Арман Дюплантис был близок к установлению нового мирового рекорда. Серебряный призер чемпионата мира 2019 года выиграл соревнования с результатом 6,00 м, а затем решил замахнуться и на историю. Ранее мы писали, что 18-летняя украинка штампует мировые рекорды по легкой атлетике.

Арман Дюплантис/Фото World Athletics

Арман Дюплантис/Фото World Athletics

20-

Отметим, что Дюплантис – рекордсмен Швеции на открытом воздухе — в 2018 году он перемахнул через планку на высоте 6,05 м. В Германии Арман попросил установить планку на высоте 6,17 м, что на 1 см выше мирового рекорда француза Рено Лавиллени, который он установил в Донецке. Во второй попытке Дюплантис практически взял высоту, перелетев планку, но случайно задел ее рукой, которую не успел вовремя поднять.

"Я думал, что это возможно. Никогда не можешь предполагать, что на первом турнире все получится идеально только потому, что хорошо готов. Но в этот раз получилось именно так", — приводит слова Дюплантиса Reuters.

Ранее мы сообщали, что россиян хотят убрать из мировой легкой атлетики даже в нейтральном статусе. Международные организации продолжают давить на Россию в связи с применением ее спортсменами запрещенных препаратов.

Смотрите также: Ярослава Магуча – лучшая молодая легкоатлетка Европы

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

легкая атлетика рекорд Прыжки в высоту

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус оставил легкоатлетов без чемпионата мира: определили новую судьбу соревнований
Коронавирус оставил легкоатлетов без чемпионата мира: определили новую судьбу соревнованийДругие
Жуткие авиакатастрофы в спорте: от людоедства в Уругвае до случая над небом Украины
Жуткие авиакатастрофы в спорте: от людоедства в Уругвае до случая над небом УкраиныФутбол
Украинец завоевал
Украинец завоевал "золото" на Кубке мира по тяжелой атлетике и включил наш гимн для двух россиянДругие
"Скоростные" кроссовки не допустят к применению на Олимпийских играх в Токио-2020Другие
"Это была ошибка": французский тренер признал интимную связь с 15-летней фигуристкойДругие
Подняла над головой 236 кг и выиграла
Подняла над головой 236 кг и выиграла "золото" Кубка мира: украинка Деха в элите тяжелоатлетовДругие

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...