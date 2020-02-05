Не убрал руку: рекорд, установленный в Донецке, едва не пал под натиском 20-летнего шведа

Арман Дюплантис/Фото World Athletics

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Многообещающе начинается сезон в прыжках с шестом у мужчин. На турнире в немецком Дюссельдорфе 20-летний шведский прыгун Арман Дюплантис был близок к установлению нового мирового рекорда. Серебряный призер чемпионата мира 2019 года выиграл соревнования с результатом 6,00 м, а затем решил замахнуться и на историю. Ранее мы писали, что 18-летняя украинка штампует мировые рекорды по легкой атлетике.

Арман Дюплантис/Фото World Athletics 20-

Отметим, что Дюплантис – рекордсмен Швеции на открытом воздухе — в 2018 году он перемахнул через планку на высоте 6,05 м. В Германии Арман попросил установить планку на высоте 6,17 м, что на 1 см выше мирового рекорда француза Рено Лавиллени, который он установил в Донецке. Во второй попытке Дюплантис практически взял высоту, перелетев планку, но случайно задел ее рукой, которую не успел вовремя поднять.

"Я думал, что это возможно. Никогда не можешь предполагать, что на первом турнире все получится идеально только потому, что хорошо готов. Но в этот раз получилось именно так", — приводит слова Дюплантиса Reuters.

Ранее мы сообщали, что россиян хотят убрать из мировой легкой атлетики даже в нейтральном статусе. Международные организации продолжают давить на Россию в связи с применением ее спортсменами запрещенных препаратов.

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