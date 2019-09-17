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Не знали, что делать, а потом снова выиграли: Украина поднялась на третье место в группе на волейбольном Евро

17 сентября, 10:59

Катерина Макаревская

Завтра встречаемся с аутсайдером Эстонией, а в четверг - с чемпионом мира Польшей

Украина обыграла Черногорию на волейбольном Евро-2019. Фото cev.eu

Украина обыграла Черногорию на волейбольном Евро-2019. Фото cev.eu

Мужская сборная продолжает радовать на чемпионате Европы в Нидерландах. После 22 лет без побед на континентальном первенстве у нас их уже две за неделю. В Роттердаме Украина сумела переиграть Черногорию – 3:1, – после того как уступала 0:1 в начале встречи. Самым результативным стал капитан команды Олег Плотницкий, наколотивший 17 очков. "В первой партии мы не знали, что делать, – поделился он после матча. – У них особенный волейбол. Но затем мы начали играть в свою игру, и все наладилось. У нас две победы – это хорошо, но мы должны работать дальше".

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Победа позволила нам подняться на третье место в группе D. В следующий раунд выходят четыре команды. Завтра встречаемся с аутсайдером Эстонией, а в четверг – с чемпионом мира Польшей.

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волейбол Чемпионат Европы сборная Украины по волейболу

Источник: Сегодня|Спорт

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