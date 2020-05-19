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Неожиданно: еще один чемпионат Украины решили не возобновлять и завершили досрочно

19 мая, 14:42

Андрей Фоменко

Лучшей гандбольной командой сезона вновь стал запорожский "Мотор"

Еще один вид спорта мы больше не увидим в Украине в спортивном сезоне 2019/2020. Федерация гандбола страны решила завершить соревнования досрочно. Хотя в конце марта мы писали, что чемпионат Украины по гандболу не захотели заканчивать.

Теперь же официально стало известно, что чемпионат Украины по гандболу среди мужчин досрочно закончен из-за пандемии коронавируса, сообщила пресс-служба "Мотора". Именно запорожская команда получит золотые медали. На момент остановки турнира сыграли 16 матчей, в которых "Мотор" набрал 32 очка, что позволило ему возглавлять турнирную таблицу. Так что украинская команда-участник европейской Лиги чемпионов была признана победителем отечественной Суперлиги. Это чемпионство стало для "Мотора" восьмым и подряд, и в целом в истории клуба.

А вот информацию о распределении остальных призовых мест и проведении Кубка Украины обещают опубликовать позже. В федерации все еще надеются доиграть Кубок в августе.

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Смотрите, как мужская сборная Украины тренировалась перед январским чемпионатом Европы в Австрии

Тренировка сборной Украины по гандболу Видео: Федерация гандбола Украины

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гандбол чемпионат Украины завершение Мотор Запорожье

Источник: xsport.ua

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