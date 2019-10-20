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Невероятное в школе: тренер предотвратил массовое убийство, обняв ученика с дробовиком

20 октября, 18:57

Звезде американского футбола Кианону Лоу, рискуя собой, удалось спасти множество жизней

В США школьный тренер по легкой атлетике Кианон Лоу, который в свое время был звездой американского футбола, помешал ученику устроить массовое убийство в учебном заведении, заключив его в объятия. Инцидент произошел весной 2019 года, однако видео появилось только сейчас.

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По информации ABC, 17 мая Анхель Гранадос-Диас пришел в школу с дробовиком. Ученик хотел зайти в одну из аудиторий, но столкнулся с Лоу. Тренер обнял стрелка, тот ответил взаимностью, и в этот момент другой педагог выхватил из рук ученика оружие. В какой-то момент Гранадос-Диас пытался освободиться, но Лоу продолжал его обнимать.

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Кианон Лоу. Фото – Facebook

Полицейские, которые прибыли на место инцидента, задержали ученика. Правоохранители отметили, что трагедию удалось предотвратить благодаря моментальной реакции сотрудников школы.

Как мы писали ранее, в Испании задержана банда преступников, обворовывавшая дома игроков "Реала" и "Атлетико". Жертвами преступников становились Зинедин Зидан, Альваро Мората, Каземиро, Иско и другие. При этом дом полузащитника "Атлетико" Томаса Парти пытались ограбить дважды в течение недели.

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школа теракты американский футбол

Источник: Championat.ru

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