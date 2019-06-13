НОК утвердил состав на Европейские игры: в Минск поедут 198 спортсменов

Украинские спортсмены будут представлены во всех видах спорта

Олимпийское пламя приближается к Минску. Фото: Instagram

198 спортсменов будут представлять Украину на вторых Европейских играх, которые с 21 по 30 июня состоятся в белорусской столице, Минске.



В отличие от I Европейских игр-2015 в Баку, на которых в течение 17 дней более 6000 атлетов соревновались за 253 комплекта наград в 30 спортивных дисциплинах, в Минске-2019 программа соревнований включает 10 дней и около 4000 атлетов из 50 стран разыграют 200 комплектов наград в 23 дисциплинах. Украинские спортсмены будут представлены во всех 15 видах спорта и 22 дисциплинах. Соревнования в восьми видах спорта станут квалификационными на Игры XXXII Олимпиады-2020 в Токио.

Отметим, что состав сборной Украины был сформирован с учетом полученных лицензий для участия в Играх, а также в соответствии с национальной системой отбора, предложений федераций по видам спорта и по итогам детального рассмотрения на заседании рабочей группы совета по вопросам подготовки и участия спортсменов Украины в престижных международных соревнованиях. Состав команды был утвержден исполкомом Национального олимпийского комитета Украины.

Ранее мы давали анонс Европейских игр: Крутой вместо Гаги и топ-5 звезд Украины.

Напомним, ближайшие Олимпийские игры пройдут в Токио. Ранее стало известно, что японцы сдали 50 тонн гаджетов для изготовления олимпийских медалей летних Игр-2020. Для изготовления полного комплекта наград необходимо чуть менее 7 тонн драгоценных металлов.

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