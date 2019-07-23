Новый скандал на ЧМ по плаванию: бронзовый призер отказался фотографироваться с чемпионом

Данкан Скотт досрочно покинул церемонию награждения из-за замешанного в допинг-скандале Сунь Яна

Сунь Яна не волнуют протесты соперников. Фото: AFP

Сегодня чемпионате мира-2019 в южнокорейском Кванджу прошли соревнования на дистанции 200 м вольным стилем. Китайский пловец Сунь Ян победил после дисквалификации за фальстарт литовца Данаса Рапсиса, "серебро" выиграл японец Кацухиро Мацумото, третье место заняли британец Данкан Скотт и россиянин Мартин Малютин, показавшие оба одинаковое время.

На церемонии награждения Скотт отказался фотографироваться с Сунь Яном. Зрители встретили это громкими аплодисментами. Позже британец покинул церемонию.

Ранее олимпийский чемпион 2016 года Мак Хортон также отказался фотографироваться с Сунь Яном и подниматься на пьедестал почета. После этого спортсмен получил большое количество оскорбительных комментариев в своем Instagram.

Как выяснилось недавно, Ян сначала отказался сдавать анализ мочи и сдал лишь кровь. Затем и вовсе разбил пробирку с кровью молотком, чтобы испортить образцы. Помимо этого, китаец несколько раз покидал комнату с допинг-офицерами, что категорически запрещено.

Из-за проблем с документацией FINA не может предъявить Яну обвинения, однако WADA хочет, чтобы Ян понес наказание. Китайцу грозит даже пожизненная дисквалификация. Однако на чемпионат мира-2019 его допустили.

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