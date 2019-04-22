"Новый тренер обзывал меня матом": гимнаст Петр Пахнюк – о "серебре" Европы и гопаке после медали

Интервью с лидером сборной Украины по спортивной гимнастике, который три года выступал за Азербайджан

Петр Пахнюк - серебряный призер чемпионата Европы. Фото: AFP

Наш новый вице-чемпион Европы по спортивной гимнастике Петр Пахнюк рассказал Сегодня|Спорт о большой победе и свободе, о том, как заслуживал доверие, вернувшись в Украину из Азербайджана, о сыне, за которым наблюдает по телефону, а также о курточке летом, танцах и музыкалке.

- Петр, поделитесь впечатлениями от чемпионата Европы в польском Щецине.

- Тяжело выступать на таком чемпионате: большая делегация, высокие требования от руководства. Это давит, все ждут медалей. В первые дни нельзя думать об этом: все-таки вначале подход, обдуманная комбинация, а потом – медали. Тяжело построить в таком порядке мысли. А организация отличная. Меня удивила Польша: несколько залов, хорошие снаряды, по расписанию тренировок тоже всем доволен. Единственное, в зале было немного холодно, но на больших аренах так частенько. Мне это всегда мешает. Даже летом на соревнования я беру с собой в зал зимнюю курточку.

- У вас раньше был повод танцевать гопак, как на прошлой неделе после выигрыша медали?

- Точно нет. Это было впервые, и полная импровизация. На днях перед моими финалами Жан Беленюк выиграл чемпионат Европы по греко-римской борьбе и станцевал гопак. Уж больно сильно я хотел медаль и сказал себе, что если будет, то обязательно станцую.

- Кстати о танцах. Мы как-то спросили у Игоря Радивилова, хотел бы он, чтобы мужчины, как и женщины, в вольных упражнениях выступали под музыку. Он был против. Хотя у японца Кензо Ширай круто вышло исполнить упражнение его коллеги по женской сборной Маи Мураками.

- Для меня это звучит немного странно: как будто танцевать – это в гимнастике не по-мужски. А японцы все-таки более раскрепощенные в этом плане, ведь у них есть и мужская художественная гимнастика.

- А вы бы смогли выучить и повторить композицию, к примеру, наших Насти Бачинской или Дианы Варинской?

- Я точно не смог бы (улыбается).

- Как вы сейчас, спустя два года, смотрите на решение вернуться в Украину после трех лет выступления за Азербайджан?

- Считаю это большой своей победой и рад, что получилось. Только здесь меня воспринимают как своего. И сейчас правила ужесточили: чтобы так уехать и приехать назад, потребуется намного больше времени. Тогда я не думал и не понимал, что такое выступать под другим флагом, и сейчас я бы не хотел этого. Гимнастика – это не бокс и не футбол, где можно позволить себе поехать и тренироваться в другой стране, а выступать за Украину. Это бедный вид спорта. Если уже переехал в Азербайджан, выступай за нас – и точка. Я чувствую себя там, где должен быть, и чувствую гордость за свою страну. Хочу, чтобы о нас слышали все больше и уважали: на спортивном помосте и в жизни.

- Как бы вы сравнили опыт выступления за разные страны?

- Там это нужно только мне. И все как-то не в своей тарелке, не мое оно – и все. И радуются не те, и говорят как-то скрыто... Только здесь все на месте и все в порядке. Я чувствую себя свободным, нужным и своим.

- Насколько тяжело было вернуться назад? Как долго зарабатывали доверие в команде?

- Приехал, сказал: хочу вернуться, с тренером. Ответили: тренера не возьмем, а ты давай, покажи, что умеешь. Никто меня сразу не взял, документами я занимался сам, искал юристов и поддержки, помощи. Ждал чемпионата Украины полгода – его выиграл, и только через полгода по результату ЧУ меня взяли в сборную, где уровень, поверьте мне, за исключением некоторых ребят, невысок. То есть в общей сложности понадобился год. В коллективе приняли довольно хорошо. Просто никому меня не понять: что я хочу и хотел заниматься гимнастикой. Мой тренер Юлий Куксенков в 2013 году уехал с сыном в Россию – я остался сам (Николай Куксенков тоже раньше выступал за Украину и в 2013-м сменил гражданство на российское. – Авт.). А новый главный тренер (Александр Горин. – Авт.) обзывал меня матом – ну куда мне деться? Когда я ему отвечал, он говорил, что гимнасту с главным тренером пререкаться нельзя. А в конечном итоге со стороны все выглядит так, будто я просто уехал и просто захотел вернуться, и все так выставляли.

- Вам уже 27 лет. Но, можно сказать, выстрелили на таком высоком уровне только сейчас. Как объясните такой прорыв?

- Это необъяснимо, но факт (улыбается). Я знал это всегда, просто никогда не удавалось показать и доказать. Да и вслух об этом сказать, чтобы не смеялись. Как в пословице: не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Много лет понадобилось, и вот доказал.

- Ваша жена Айнур в прошлом гимнастка, только художественная (в девичестве – Джаббарлы, бронзовая призерка ЧЕ-2011 со скакалками в составе группы Азербайджана). Как завязались отношения?

- Она была тренером в Баку. Практически в первый месяц, как я переехал туда, познакомились. И вместе до сих пор.

- Следите ли вместе за соревнованиями по художественной гимнастике? Учите своим видам?

- Да, следим. Она мне показывает, бывает, что-то рассказывает. Я спрашиваю – разбираемся, где честно, где нет, чего не хватало и так далее. Учим постоянно. А она уже у меня главный фанат, неплохо разбирается и не задает вопросов типа: почему ты попал в финал на брусьях, а не на кольцах? Предметы художественные все держал. Айнур даже чему-то меня пыталась научить в Баку. Есть ли фаворитки среди "художниц"? Групповички-болгарки ей очень нравятся, на соревнованиях она их чаще всего показывает.

- Айнур еще и танцовщица. Учила ли вас каким-то па?

- Как-то она пыталась поставить свадебный танец, но с первых шагов поняла, что это невозможно! В танцах я ноль. И когда я исполнил гопак, она написала: приедешь – нужно будет над ним поработать (улыбается).

- Этой зимой вы стали папой. Каково вам в этой роли?

- Определенно мне нравится эта роль, эмоциональное состояние отличное. Есть для чего жить, для кого стараться и добиваться. Семья – это все для меня. Не успеваю, конечно, проводить с сыном много времени, хотелось бы больше. Такой период, он каждый день делает что-то новое, а я это вижу все по телефону.

- Как вы пришли в спорт? Были ли какие-то кумиры в детстве?

- Меня отдали в музыкальную школу и в спортзал в городе Ровно. В музыкальной я практически всегда пропускал занятия и уходил в зал – устали со мной бороться, и я начал тренироваться. Много энергии было. Двигаться, бегать, прыгать – в детстве это было мое. Как и у любого школьника, о ком слышал, тем и восхищался. Тогда это были братья Кличко, Андрей Шевченко.

- Всегда ли было наиболее комфортно именно на брусьях?

- Не всегда. Последние 5-6 лет что-то начало получаться. Так у меня примерно все снаряды были среднего уровня. Вольные в детстве очень нравилось прыгать!

- Какие у вас теперь планы?

- Планы – следить за здоровьем, дать себе немного отдохнуть. И готовиться к следующим соревнованиям сезона. Думаю, может, немножко поменяю программу. После каждых соревнований я делаю выводы, что нужно исправить, добавить или убрать. Так что на Евроигры (21-30 июня в Минске. – Авт.), если все будет хорошо, немного доработаю и постараюсь показать выше уровень.

Как сообщалось ранее, украинский гимнаст Игорь Радивилов "прислушался" к Христине Соловий и выиграл две медали Кубка мира. Наш гимнаст блестяще исполнил "самолет" под песню "Тримай" и удостоился места на подиуме.

Также сообщалось, что знаменитая украинская гимнастка Лилия Подкопаева ждет ребенка от бизнесмена из США. У олимпийской чемпионки-1996 уже есть двое детей от предыдущего брака.

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