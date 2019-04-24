Очередное фиаско на чемпионате мира по керлингу
Сборная Украины крупно проиграла команде Дании
Сборная Украины потерпела пятое поражение на чемпионате мира по керлингу среди смешанных пар. Сегодня украинцы крупно проиграли Дании – 3:12 (0:5, 0:1, 0:1, 2:0, 1:0, 0:2, 0:3). Надо сказать, что сборная Украины – в составе Евгения Стадника и Елены Паздерской – дебютант на мировых первенствах и не удивительно, что пока еще не знает вкуса побед. Ранее украинцы уступили Японии – 1:9, Канаде – 0:18, Гонконгу – 4:10 и Швеции – 2:13.
В чемпионате мира участвуют 48 сборных. На первом, групповом этапе, команды разбиваются на 6 групп по 8 команд, где играют между собой в один круг. Затем 16 лучших команд выходят в плей-офф, где борются за медали по олимпийской системе.
Ранее мы писали, что экс-защитник сборной Украины по хоккею Александр Победоносцев осваивает керлинг. "Еще когда я играл на чемпионатах мира, очень часто показывали соревнования по олимпийским видам спорта, в том числе керлинг. Было интересно за ним наблюдать, изучать правила. Керлинг – это стратегия, баланс, хладнокровие. Должно быть все вместе", – признался Победоносцев.
Напомним, что в Украине создается команда, в планах которой участие в чемпионате Европы по керлингу: репортаж с тренировки.
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