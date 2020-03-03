Одесский шахматист сыграл за Россию против Украины: призвал делать так же и "остановить междоусобицу"

Станислав Богданович также отметил, что было бы некрасиво выступать против тех, кто оказывает радушный прием

27-летний одесский гроссмейстер Станислав Богданович сыграл за российскую команду в интернет-матче против Украины, а затем решил рассказать о причинах такого поступка на своей страничке в социальной сети, чем вызвал бурю негатива в свой адрес. Пост шахматист уже удалил, но его копии успели разлететься по интернету.

Читайте также: Исчезнувший анонс: Международная федерация шахмат признала Ялту частью России

"Сыграл за Россию в сегодняшнем матче с Украиной на Chess.com. Свой матч удалось выиграть. Отвечаю тем, кто не понимает, почему я играл за Россию. Во-первых, мне за это задонатили. Я делаю только то, что лучше для бизнеса. Пока не было донатов, я честно не играл ни за кого. Во-вторых, я сейчас нахожусь в России. Было бы некрасиво, будучи гостем, выступать против тех, кто оказывает радушный прием. Это просто дань уважения. И третье. Считаю, что таким образом я внес свой скромный вклад в мир между нашими странами. Пора уже нам опомниться и остановить эту междоусобицу. Возможно, если бы каждый из нас всего по одному разу сыграл за Россию, то любой конфликт уже был бы исчерпан", – написал Богданович.

А напоследок шахматист добавил: "Предлагаю каждому украинцу и каждому россиянину, кто это прочитает, прислать в комменты обнимашки в знак нашей вечной дружбы и братства. Только так будет правильно. Только так будет хорошо".

Ранее мы сообщали, что экс-чемпиона мира из Украины взбесила российская допинг-служба.

Смотрите также, как в Коломые прошли соревнования по скоростным шахматам для детей

Реклама

Все подробности в спецтеме Эскалация конфликта в Сирии

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама