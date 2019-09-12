Почему так долго? Экс-чемпиона мира из Украины взбесила российская допинг-служба

Руслан Пономарев

Известный украинский шахматист Руслан Пономарев связал свое поражение в первом раунде Кубка мира в Ханты-Мансийске с предвзятым отношением к нему Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Руслана возмутила долгая проверка на допинг.

Экс-чемпион мира по версии Международной шахматной федерации (ФИДЕ) уступил в первом раунде россиянину Андрею Есипенко (0,5:1,5) и завершил выступление на турнире, который проводят по нокаут-системе. Решающей оказалась первая партия, в которой Пономарев, по собственному признанию, сделал не тот ход.

"Вероятно, я должен винить только себя за такой плохой день на Кубке мира, – написал Пономарев в Twitter. – Но после первой игры я провел в буквальном смысле два часа (с 19:57 до 21:56) на допинг-тесте РУСАДА, нанятого ФИДЕ, вместо того, чтобы отдыхать и готовиться ко второй игре. Почему так долго? Почему тест проводило РУСАДА, а не ВАДА? Был ли я случайно выбран для допинг-тестирования? Надеюсь, скоро я смогу сыграть лучше".

Кубок мира в Ханты-Мансийске с участием 128 шахматистов продлится до 4 октября. Два финалиста получат право сыграть на турнире претендентов в 2020 году, победитель которого встретится с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.

35-летний Руслан Пономарев считается самым молодым в мире гроссмейстером и самым юным чемпионом мира по шахматам (по версии ФИДЕ). Он добыл этот титул в 18 лет.

Напомним, что в конце прошлого года завершился чемпионат мира по классическим шахматам. Магнус Карлсен защитил свой титул, обыграв на тай-брейке американца Фабиано Каруану.

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