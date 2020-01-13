"Одна из миллионов угнетенных женщин в Иране": призерка Олимпиады сбежала из своей страны

Кимия Ализаде / Фото: Instagram

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Бронзовая призерка Олимпиады 2016 года в Рио по тхэквондо Кимия Ализаде сбежала из своего родного Ирана. Такую информацию сообщили Fox News. 21-летняя спортсменка отметила, что решилась на такой шаг из-за того, что местные спортивные чиновники и политики использовали ее в своих целях. Ранее мы писали, что на олимпийском параде в Токио-2020 беженцы займут место Афганистана.

"Они отправляли меня туда, куда хотели. Я носила то, что они говорили. Я повторяла каждое их предложение. Позвольте мне теперь свободно представлять мою личность. Я одна из миллионов угнетенных женщин в Иране, — говрит Ализаде. – У меня нет каких-либо желаний и целей, кроме спорта, личной безопасности, а также счастливой и здоровой жизни. Дорогие иранцы, я не хочу больше подниматься по ступенькам коррупции и брехни. Это решение дается мне сложнее, чем олимпийское золото. Но я остаюсь дочерью Ирана, где бы я ни была".

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В 2016 году в Бразилии Ализаде стала первой и единственной иранской спортсменкой, которая получила медаль на Олимпиаде. А через год девушка завоевала и "серебро" чемпионата мира. Где именно на данный момент находится Кимия, никто точно сказать не может, но мировые СМИ предположили, что девушка сбежала в Нидерланды.

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