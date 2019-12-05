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На олимпийском параде беженцы займут место Афганистана, а США и Францию загнали в самый хвост

5 декабря, 18:12

МОК поменяет порядок выхода стран на летних Играх-2020 в Токио

Игры 2020 года пройдут в японской столице

Игры 2020 года пройдут в японской столице / Фото: AFP

МОК намерен изменить порядок шествия сборных на церемонии открытия Олимпиады-2020 в Токио, которая пройдет с 24 июля по 9 августа. Традиционно парад открывает сборная Греции, закрывают хозяева Игр, а между ними страны-участницы выходят в алфавитном порядке. Ранее мы сообщали, что Южная и Северная Кореи готовы вместе пройтись на открытии Игр-2020.

Но на Олимпиаде в Японии сразу после Греции вместо Афганистана пойдет сборная беженцев. Также МОК намерен обратить внимание на страны, которые примут последующие Олимпиады. Таким образом, в конце прошествуют по стадиону делегации США, которой отдали Игры-2028 в Лос-Анджелесе, и Франции, получившая Ои-2024 в Париже. А завершит парад участниц хозяйка – Япония.

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Ранее мы сообщали, что Дональд Трамп и Ким Чен Ын вместе пришли на открытие Олимпиады-2018. Как оказалось, это были двойники лидеров двух враждующих государств.

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Мы также писали, как выглядят медали Олимпиады-2020 из смартфонов и планшетов. Для олимпийских наград городские власти по всей стране собрали почти 79 тысяч тонн электроники.

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МОК парад Олимпиада-2020

Источник: Сегодня|Спорт

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