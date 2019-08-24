Одна из самых красивых спортсменок мира объявила о помолвке

Линдси и Пи-Кей / Фото: Instagram

Знаменитая горнолыжница Линдси Вонн и ее парень, защитник "Нью-Джерси" Пи-Кей Суббан, объявили о помолвке. Как сообщает Vogue, 30-летний канадец сделал предложение 34-летней американке дома в присутствии собак.

Вонн и Суббан пока не определили дату свадьбы. По словам девушки, пока они будут наслаждаться помолвкой и сосредоточат внимание на сезоне НХЛ, который стартует 2 октября. Пара состоит в отношениях с июня 2018 года.

Вонн – олимпийская чемпионка Игр-2010 в Ванкувере. Она завершила карьеру сразу после окончания чемпионата мира по горнолыжному спорту, прошедшего в Швеции с 5 по 17 февраля этого года. В ее активе есть еще 4 больших глобуса и 16 малых, 8 подиумов ЧМ (два из них "золотые") и 3 награды ОИ — "золото" в спуске-2010 и две "бронзы", последняя в Пхенчхане-2018.

Суббан – олимпийский чемпион Сочи-2014.

23 Авг 2019 в 11:52 PDT INSTAGRAM (@lindseyvonn)

Линдси Вонн считается одной из самых красивых спортсменок мира. Поэтому романов у нее было хоть отбавляй.

Вонн и ее мужчины. Емкую фамилию Линдси, в девичестве Килдоу, получила от мужа, американского горнолыжника Томаса Вонна, с которым была в браке с 2007-го по 2013-й. Томас стал менеджером и коучем жены, но после развода они не общаются. Почти три года Линдси встречалась с великим гольфистом Тайгером Вудсом. Когда она упала на трассе в Шладминге, тот прислал самолет. Бросила Вудса в мае 2015-го: "Мы оба живем в невероятной суете и большую часть времени вынуждены проводить отдельно. Я всегда буду ценить Тайгера". Но Линдси стала другом его детям — дочери Сэм и сыну Чарли. Лишь год продержались ее отношения с экс-помощником тренера "Рамс" Кенаном Смитом. Расстались "из-за плотного соревновательного графика".

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