Одной завидной невестой стало меньше: Ирина Геращенко вышла замуж

Сергей и Ирина / Фото: Instagram

Украинские легкоатлеты Ирина Геращенко и Сергей Спильняк поженились. Сегодня видео церемонии бракосочетания выложила в соцсети Ирина. На нем видно, как молодожены обмениваются кольцами на фоне надписей "Я люблю тебя" на разных языках. Пара вместе больше четырех лет, а теперь узаконила отношения

29 Сер 2019 р. о 6:46 PDT INSTAGRAM (@gerashchenkoi)

Ирина Геращенко специализируется на прыжках в высоту. Она участвовала в Олимпийских играх 2016 года, выигрывала медали молодежных чемпионатов мира и Европы, а также дважды была серебряной на Универсиадах. Сергей Спильняк также прыгун в высоту. На его счету призовые места на национальных и международных соревнованиях.

Как мы писали ранее, самая красивая украинская спортсменка выиграла чемпионат Европы. Юлия Левченко второй год подряд победила на молодежном континентальном первенстве. Наша красотка взяла планку на высоте 1,97 м и на пять сантиметров обошла своих ближайших преследовательниц – немку Кристину Хонзель ("серебро") и гречанку Элле Юнниле ("бронза"). Попутно Юлия завоевала лицензию на Олимпийские игры 2020 года. Также ранее сообщалось об историческом рекорде 17-летней прыгуньи в высоту Ярославы Магучих. Девушка из Украины стала самой молодой победительницей в истории Бриллиантовой лиги. Ярослава Магучих, прыжок на Бриллиантовой лиге

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