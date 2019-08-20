Официально: уволен скандальный президент Федерации велоспорта Украины

Александр Башенко / Фото: Facebook

На внеочередной конференции Федерации велосипедного спорта Украины (ФВСУ) было принято решение уволить Александра Башенко, который занимал должность президента ФВСУ.

Об этом сообщил спортивный юрист Юрий Юрченко в Facebook. Кто станет новым президентом федерации, пока неизвестно. Отметим, что Александр Башенко возглавлял федерацию велосипедного спорта Украины с 2015 года.

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Решение связано с конфликтом Башенко и велогонщицы Анны Соловей, которой президент Федерации нахамил после Европейских игр в Минске. Тогда Анну Соловей возмутило поздравление с ее победой спортивного чиновника, который, по мнению Анны, ничего для ее успеха на самом деле не сделал. Об этом она написала в соцсети. После чего глава федерации велоспорта Украины Александр Башенко пригрозил Соловей.

Как сообщалось ранее, министр призвал отправить хамившего чиновника в отставку. "Призываю членов федерации велоспорта Украины принять решение об отставке президента федерации господина Башенко", – написал Жданов в Facebook.

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