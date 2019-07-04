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Скандал с Анной Соловей: в Киеве митингуют с велосипедами, а министр призвал отправить хамившего чиновника в отставку

4 июля, 11:49

Митингующие и министр молодежи и спорта Украины требуют отправить президента федерации велоспорта в отставку

Анна Соловей
Анна Соловей. Фото: Getty Images

Утром в четверг в Киеве под Министерством молодежи и спорта Украины прошла акция протеста против президента Федерации велоспорта Александра Башенко, который пригрозил выгнать из сборной Украины чемпионку Европейских игр-2019 Анну Соловей. Небольшое количество митингующих, большинство из которых стоят под зданием Министерства с велосипедами, требуют уволить чиновника. В руках некоторые плакаты с надписью "Геть Башенка".

К митингующим вышел советник министра молодежи и спорта Украины Игоря Жданова и пригласил группу велосипедистов внутрь для разговора. Он пообещал, что после встречи к людям выйдет и сам министр. Ранее Жданов поддержал Соловей.

"Призываю членов Федерации велоспорта Украины принять решение об отставке президента федерации, господина Башенко", – написал Жданов в Facebook.

Напомним, что президент федерации велоспорта страны Александр Башенко, ранее уличенный в хамском обращении с Соловей, настаивает, что она должна покинуть ряды сборной Украины из-за несанкционированного комментария в Facebook.

Напомним, Анну Соловей возмутило поздравление с ее победой спортивного чиновника, который, по мнению Анны, ничего для ее успеха на самом деле не сделал. Об этом она написала в соцсети. После чего глава Федерации велоспорта Украины Александр Башенко пригрозил спортсменке: "Аня, смотри, как мы будем обучаться, ты открыла рот, теперь ты будешь за это платить... Ездишь на моем велосипеде, ездишь в моей форме, на голове у тебя мой шлем, что ты еще хочешь, чтоб я тебя возил? Запомни, принцесса, будешь делать работу – примем тебя, будешь вонять – прогоним и не вспомним, как звали".

После этого известный украинский велогонщик Ярослав Попович потребовал отставки Александра Башенко. "В голову не приходит, как можно такое писать о спортсменах, которых ты должен поддерживать и помогать им. Для меня это всегда было нонсенсом", – заявил Попович.

Также мы писали, что Путину стало не по себе: как украинские гимнасты "спугнули" президента РФ с трибун во время Европейских игр. Российский президент быстро покинул "Минск-Арену", увидев, как гребут медали Верняев и компания.


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Тег Велоспорт, Анна Соловей, Игорь Жданов

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Источники:

ТСН , Сегодня|Спорт

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