Ограбление на миллион: голые подружки обчистили звезду американского футбола

Левеон Белл лишился украшений после ночи с двумя девицами

Левеон Белл в ярости после ограбления. Фото: Twitter

Американский раннинбек "Нью-Йорк Джетс" Левеон Белл, выступающий в Национальной футбольной лиге, заявил, что стал жертвой кражи. Сумма убытков оценивается в 1 млн долларов, информирует TMZ.

По словам спортсмена, 25 мая две женщины украли из его дома в штате Флорида одежду, обувь, часы, деньги и драгоценности. При этом Белл не смог описать, как они были одеты. Левеон заявил, что утром они лежали обнаженными в его постели.

В полицейском отчете указано, что Белл назвал женщин "своими подружками". В то время, когда спортсмен выходил из дома, девушки якобы лежали в его кровати без одежды. В итоге Левеон пожаловался, что лишился украшений. В частности, у него украли алмазный кулон с черной пантерой.

Напомним, что в начале июня дом игрока сборной Испании ограбили, пока он ездил на Фареры. Вооруженные грабители похитили драгоценные вещи из дома Альваро Мораты. Полиция оперативно прибыла на место преступления, однако арестовать нападавших не удалось.

Напомним, что ранее преступники устроили рейд на дома футболистов во время матчей ЛЧ: жертвами стали четыре игрока. Суммарный ущерб оценивается в несколько сотен тысяч евро.

Ранее злоумышленники в Одессе ограбили украинского шахматиста:





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