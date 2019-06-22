Сделать стартовой
26,38
29,82
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости спорта

Ограбление на миллион: голые подружки обчистили звезду американского футбола

22 июня, 15:57

Левеон Белл лишился украшений после ночи с двумя девицами

Левеон Белл в ярости после ограбления
Левеон Белл в ярости после ограбления. Фото: Twitter

Американский раннинбек "Нью-Йорк Джетс" Левеон Белл, выступающий в Национальной футбольной лиге, заявил, что стал жертвой кражи. Сумма убытков оценивается в 1 млн долларов, информирует TMZ.

По словам спортсмена, 25 мая две женщины украли из его дома в штате Флорида одежду, обувь, часы, деньги и драгоценности. При этом Белл не смог описать, как они были одеты. Левеон заявил, что утром они лежали обнаженными в его постели.

В полицейском отчете указано, что Белл назвал женщин "своими подружками". В то время, когда спортсмен выходил из дома, девушки якобы лежали в его кровати без одежды. В итоге Левеон пожаловался, что лишился украшений. В частности, у него украли алмазный кулон с черной пантерой.

Напомним, что в начале июня дом игрока сборной Испании ограбили, пока он ездил на Фареры. Вооруженные грабители похитили драгоценные вещи из дома Альваро Мораты. Полиция оперативно прибыла на место преступления, однако арестовать нападавших не удалось.

Напомним, что ранее преступники устроили рейд на дома футболистов во время матчей ЛЧ: жертвами стали четыре игрока. Суммарный ущерб оценивается в несколько сотен тысяч евро.

Ранее злоумышленники в Одессе ограбили украинского шахматиста:


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег американский футбол

Вы сейчас просматриваете новость " Ограбление на миллион: голые подружки обчистили звезду американского футбола". Другие Новости спорта смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Championat.ru

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сын Эвандера Холифилда подписал контракт с "Каролиной"

29 апреля, 23:02

Элайдж будет играть в чемпионате США по американскому футболу

Американский футболист убил пятилетнюю дочь подруги

17 апреля, 19:28

Спортсмен пытался приобщить ребенка к здоровому образу жизни

Роналдо потроллил Супербоул: Почему они называют это футболом?

4 февраля, 11:46

Двукратный обладатель "Золотого мяча" не остался в стороне от главного матча года в NFL

"Нью-Ингленд" в шестой раз стал победителем Супербоула

4 февраля, 09:18

"Пэтриотс" и "Лос-Анджелес Рэмс" выдали самый нерезультативный финал NFL в истории

Кого унес 2019 год: 7 звезд, которых мы будем вспоминать

Формирование перца: 3 шага к большому урожаю (фото)

Военный эксперт: Путину указали на серьезную ошибку с Украиной

Комаров женился на красавице из Днепра Александре Кучеренко

Последовал резкий ответ Плющенко Родниной

"О, мой бог": воскликнул комментатор, увидев, что сделал русский

В чем польза бега для мужчин?

Осадчая и Горбунов показали своего подросшего сына

Видео: Впечатляющая авария Матевоса Исаакяна в Спа

Легендарная модель авто исчезнет с рынка

Какие автомобили больше всего привлекают девушек?

Самая красивая девочка на Земле выросла. Присядьте, вот кем стала

На открытии Европейских игр с каната сорвалась гимнастка: появилось видео

Сегодня, 10:57

Девушку не удержал ее партнер, так как падала она вместе с канатом

Жена Ярмоленко показала свои прелести. А ее призвали рожать еще

Вчера, 20:01

Украинский вингер набирается сил с супругой и детьми после самого неудачного сезона в своей карьере

Герой молодежного чемпионата мира Ефим Конопля: "Тренера обливали водой – кончилось шампанское"

20 июня, 10:04

Ефим Конопля в составе сборной Украины U20 стал чемпионом мира. Юный футболист – о фартовых носках капитана, итальянцах с сигаретами и расставании "золотой" команды

В ФИФА проходят секретные встречи для экстренной замены страны-хозяйки ЧМ-2022 – СМИ

19 июня, 19:52

Дело о коррупции на выборах места проведения ЧМ-2022 набирает обороты

Результаты жеребьевки квалификации Лиги Европы: Путь чемпионов и Основной путь

19 июня, 17:12

Единственная украинская команда на этой стадии – "Заря" – сыграет с победителем противостояния "Будучность" (Черногория) – "Транс" (Эстония)

Стало известно, кому в июле увеличат пенсии и социальные выплаты

Когда орехи особенно необходимы в рационе: полезные свойства

От чего спасет хурма
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь