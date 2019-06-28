Олег Верняев на Европейских играх: "Чувствовал себя, как Ди Каприо в фильме "Выживший"

Репортаж с соревнований украинских гимнастов на ЕИ-2019 в Минске

Несмотря на повреждения, Верняев продолжит борьбу за медали. Фото: Getty Images

"Чувствовал себя, как Леонардо Ди Каприо в фильме "Выживший", – емко подытожил вчерашнюю квалификацию на Европейских играх Олег Верняев. Для наших спортивных гимнастов и гимнасток, которые выступали одновременно в первом потоке, она действительно вышла нелегкой. Но без украинцев в финалах все равно не обойдется.

Медальный зачет Европейских игр-2019 в Минске: Украина поднялась на четвертое место

Единственная, кого мы уже не увидим на помосте в Минске, – Ангелина Радивилова. Отбор у нее совсем не задался, особенно брусья, под которыми она кувыркнулась после неудачного приземления. В итоге Ангелина финишировала лишь 19-й. В финал многоборья здесь проходят 18 гимнасток, но если бы она и попала в топ лучших, все равно бы не прошла, ведь от страны могут квалифицироваться только двое гимнасток.



И эти двое – Анастасия Бачинская и Диана Варинская – друг за дружкой прошли в финал на 4-м и 5-м местах. И вполне могут в субботу побороться за медаль. Состав участниц здесь не такой убойный, и более чем на балл их в квалификации обошла лишь призерка Олимпийских игр-2016, россиянка Ангелина Мельникова. Тяжело может быть и с британкой Джорджией-Мэй Фентон, ставшей в прошлом году чемпионкой Игр Содружества на брусьях. А вот с Лоретт Шарпи из Франции и Денисой Голготой из Румынии девушки идут вровень и уже их обыгрывали на чемпионате Европы в апреле.



Есть у нас шансы и в финалах в отдельных видах в воскресенье. Модерн-танго Бачинской принесло ей второй результат в вольных упражнениях. "Мы всегда ищем в интернете интересную музыку, чтобы всем нравилось. Хотя в первую очередь – мне и тренеру, – поделилась с нами Настя, радующаяся своему удачному выступлению. – Хочется, чтобы зал загорался, когда я выхожу на помост, чтобы они видели, что я выкладываюсь. Я долго выступаю с этим танго – возможно, будем менять на что-то другое. Я довольна всеми своими выступлениями. Сделала все, что могла, и все, что должна была. Выполнила задание попасть в топ-18. Там уже буду больше стараться, чтобы получить больше оценку и базу и выиграть медали. Приберегла ли я какой-то запас на финал? Есть у меня один элемент на брусьях, но я еще не знаю, буду я его делать, или нет. Будем это с тренером решать".





В финале на бревне мы увидим Варинскую, отобравшуюся на пятом месте. На брусьях ей не хватило всего 0,1 балла, а в вольных она синхронно с Верняевым допустила ошибки: выскочила за пределы ковра в тот же момент, когда по соседству ее коллега завалил опорный прыжок.





Наши валидольные ребята, к слову, в финалах вернутся в полном составе. Причем Украина будет представлена в каждом виде. Олег Верняев и Петр Пахнюк прилично накосячили, но, как говорит наш олимпийский чемпион, выжили и на 8-й и 11-й строчках идут дальше. Отдельно Верняев будет бороться за медали на брусьях и коне. На кольцах и в опорном прыжке – Игорь Радивилов, четко отработавший оба выхода. А Пахнюк неожиданно даже для самого себя прошел в финал вольных.

"Все пошло по моему плану, но не все вышло, – признался Петр. – Здесь такая специфика соревнований, что в финалы в отдельных видах попадает только один спортсмен от страны. Поэтому на некоторых снарядах нужно было идти ва-банк. Возможно, где-то не был готов сделать полную сложность. Но я должен был ее делать, потому что только победив Олега, я мог попасть в финал. Соответственно, с этим заданием я не справился, в своих основных видах в финал не прошел. Попал в вольные упражнения. Не понимаю, как, потому что я их вообще не готовил, – засмеялся украинец. – Но это спорт, что тут говорить. Буду ждать многоборья, а там уже постараюсь отработать без ошибок. Может, где-то пойти на более стабильные комбинации. Если бы у меня была возможность что-то изменить в подготовке или сделать что-то по-другому перед этими соревнованиями, я бы абсолютно ничего не менял и шел бы только этим путем. Результатом я не доволен, но то, что я хотел, я сделал".



В случае Верняева уже традиционно не смогли обойти вопрос о здоровье и поинтересовались, насколько тяжело ему сейчас проходить программу многоборья. Последние несколько лет у него травма на травме, и здесь, в Минске, квалификация для Олега снова завершилась повреждением: последних оценок он ждал, приложив к ноге лед. "Не фонтан вообще, – выдохнул наш лидер. – Ноги болят сильно – буду работать с врачами. В квалификации ударился. Ноги еще не восстановлены до конца. Это было больше выживание, а не выступление. Время еще есть. К миру (в октябре. – Авт.) будем лечиться. Надеюсь, успею. Плечо? Тоже еще болит. Все потихонечку, очень медленно и тяжело восстанавливается. Такой у нас вид спорта. Я коня готовил с брусьями. Коня сделал хорошо, брусья – чуть хуже. Но, в принципе, то, что я конкретно готовил хоть как-то, то я и сделал лучше. Кольца – с листа, турник – тоже с листа. Вольные и прыжок, вы видели, – тоже самое. Кроме тех двух снарядов, тяжело сейчас: оно не готово. Плюс пройти два вида и шесть – это очень разные вещи, это вообще разные виды спорта. Как буду восстанавливаться к финалам? Отдыхать. Жалко, бани нет в деревне. Так что душ-контраст и массаж".

Отметим, что в то время как в Минске разыгрывают медали Европейских игр, в Лозанне определились с местом проведения зимней Олимпиады-2026. ABBA шведам не помогла – соревнования примет Италия, с преимуществом в 13 голосов обыгравшая скандинавов.

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