Олег Верняев завоевал "серебро" чемпионата мира

25-летний гимнаст стал вторым на брусьях, а его медаль – единственная в копилке сборной Украины

Олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро 2016 года Олег Верняев завоевал для Украины единственную медаль чемпионата мира в Дохе. 25-летний гимнаст стал серебряным призером в упражнениях на брусьях, получив общий балл 15.591. Украинец уступил лишь представителю Китая Цзоу Цзинъюань, который набрал 16.433. "Бронза" у россиянина Артура Далалояна (15,366).

В многоборье на этом чемпионате мира Верняев стал лишь 14-м. Мировое первенство завершается сегодня, 3 ноября.

Напомним, большую часть текущего сезона Верняев пропустил из-за двух операций. После своего возвращения, которое состоялось в сентябре, он уже завоевал четыре медали на этапах Кубка мира.

Ранее в пятницу украинский пловец Михаил Романчук занял второе место на этапе Кубка мира в Пекине. Он на 2,5 секунды проиграл китайскому победителю Чжи Хинчже, но на 2 секунды опередил американца Блейка Пьерони, который приплыл третьим.

Напомним, что в конце лета Михаил Романчук стал двукратным победителем чемпионата Европы 2018 года по плаванию, который проходил в Глазго, Шотландия.