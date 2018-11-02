За две с половиной секунды до победы: украинец Романчук уступил только китайцу

Украинский пловец Михаил Романчук, признанный лучшим спортсменом Украины в августе, сегодня на пятом этапе Кубка мира по плаванию, который проходит в Пекине, показал второй результат на дистанции в 400 метров вольным стилем – 3:43,32. Он на 2,5 секунды проиграл китайскому победителю Чжи Хинчже, но на 2 секунды опередил американца Блейка Пьерони, который приплыл третьим.

Еще один украинец – Сергей Фролов – показал шестой результат в финале, проиграв победителю 7,8 секунды. Заплывы на этом этапе Кубка мира запланированы еще на 3 и 4 ноября. Шестой этап КМ по плаванию состоится 9-11 ноября в Токио, а завершающий, седьмой этап – 15-17 ноября в Сингапуре.

Более удачно, чем Романчук в Пекине, на этапах КМ-2018 выступал только Андрей Говоров, который в Казани и Дохе выигрывал заплывы на 50 метров баттерфляем, каждый раз обновляя рекорд Кубка мира.

Напомним, что в конце лета Михаил Романчук стал двукратным победителем чемпионата Европы 2018 года по плаванию, который проходил в Глазго, Шотландия.

Также мы писали, что украинская легкоатлетка Марина Бех вышла замуж за вице-чемпиона мира по плаванию Михаила Романчука.