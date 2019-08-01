Ольга Харлан / Фото: Instagram

Ольга Харлан – лучшая спортсменка Украины в июле https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%20%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%20%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD 2019-08-01T20:13:00+03:00 Другие Это 11-я награда для спортсменки

Национальный олимпийский комитет Украины в одиннадцатый раз признает олимпийскую чемпионку Пекина-2008, бронзового призера Лондона-2012, двукратного призера Рио-2016 по фехтованию на саблях Ольгу Харлан лучшей спортсменкой месяца. Звание лучшего тренера июля получает ее наставник Юрий Марченко.

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Высокого признания НОК титулованная фехтовальщица удостоена благодаря блестящему выступлению на мировом первенстве в Будапеште (Венгрия).

Отметим, Ольга стала единственной фехтовальщицей в предолимпийском сезоне, которой удалось выиграть и европейское, и мировое первенство. Получив звание лучшей спортсменки июля-2019 наша опытная спортсменка догнала по количеству этих наград олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Олега Верняева

На престижном старте Ольга Харлан в шестой раз в своей карьере завоевала звание чемпионки мира. В эмоциональной финальной дуэли украинка преодолела сопротивление семикратной чемпионки мира россиянки Софьи Великой со счетом 15:14, обеспечив себе первое место пьедестала. Ольга выиграла у Софьи последний Кубок мира, чемпионат Европы, и ЧМ оставался для Великой последней возможностью реванша в сезоне. Заодно отомстила за поражение в полуфинале Олимпиады-2012 и подвинула в рейтинге. А россиянка на награждении подержала Харлан за горло, как бы душа ее в шутку.

Харлан – чемпионка мира. Эмоции украинки. Видео – FIE Fencing Channel

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