Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,02
27,9

Ольга Харлан – лучшая спортсменка Украины в июле

Сегодня, 20:13

Это 11-я награда для спортсменки

Ольга Харлан

Ольга Харлан / Фото: Instagram

Ольга Харлан – лучшая спортсменка Украины в июле https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%20%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%20%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD Другие Это 11-я награда для спортсменки

Национальный олимпийский комитет Украины в одиннадцатый раз признает олимпийскую чемпионку Пекина-2008, бронзового призера Лондона-2012, двукратного призера Рио-2016 по фехтованию на саблях Ольгу Харлан лучшей спортсменкой месяца. Звание лучшего тренера июля получает ее наставник Юрий Марченко.

Харлан шокировала новым цветом волос в честь победы на чемпионате мира

Реклама

Высокого признания НОК титулованная фехтовальщица удостоена благодаря блестящему выступлению на мировом первенстве в Будапеште (Венгрия).

В тренде
Телеканалы "Футбол 1/2" будут транслировать чемпионаты Испании, Германии и Франции
"Барселона" vs "Реал"

Отметим, Ольга стала единственной фехтовальщицей в предолимпийском сезоне, которой удалось выиграть и европейское, и мировое первенство. Получив звание лучшей спортсменки июля-2019 наша опытная спортсменка догнала по количеству этих наград олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Олега Верняева

На престижном старте Ольга Харлан в шестой раз в своей карьере завоевала звание чемпионки мира. В эмоциональной финальной дуэли украинка преодолела сопротивление семикратной чемпионки мира россиянки Софьи Великой со счетом 15:14, обеспечив себе первое место пьедестала. Ольга выиграла у Софьи последний Кубок мира, чемпионат Европы, и ЧМ оставался для Великой последней возможностью реванша в сезоне. Заодно отомстила за поражение в полуфинале Олимпиады-2012 и подвинула в рейтинге. А россиянка на награждении подержала Харлан за горло, как бы душа ее в шутку

Харлан – чемпионка мира. Эмоции украинки. Видео – FIE Fencing Channel

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Ольга Харлан

Реклама

Реклама

Популярные статьи

Умер Вирастюк – у спортсмена были проблемы с сердцем
Умер Вирастюк – у спортсмена были проблемы с сердцемДругие
Бейсболисты устроили массовую драку во время принципиального матча в США
Бейсболисты устроили массовую драку во время принципиального матча в СШАДругие
Трагедия на ЧМ по плаванию – есть погибшие и пострадавшие
Трагедия на ЧМ по плаванию – есть погибшие и пострадавшиеДругие
Украинский велогонщик выиграл этап мирового тура
Украинский велогонщик выиграл этап мирового тураДругие
В Днепре в собственной квартире найден мертвым известный украинский спортсмен
В Днепре в собственной квартире найден мертвым известный украинский спортсменДругие

Новости партнеров

Сейчас женственность, как никогда в моде
Сейчас женственность, как никогда в моде
15 красавиц российского кино
15 красавиц российского кино
Срочно нужна настольная плита? У нас финальная распродажа
Срочно нужна настольная плита? У нас финальная распродажа
Качественные и недорогие мясорубки внушительной мощности
Качественные и недорогие мясорубки внушительной мощности
Бюстгальтеры больших размеров со скидками до 90% в городе
Бюстгальтеры больших размеров со скидками до 90% в городе