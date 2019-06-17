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Ольга Харлан – восьмикратная чемпионка Европы!

17 июня, 20:56

Украинка в финале ЧЕ-2019 победила француженку Манон Брюне

Ольга Харлан - лучшая на континенте
Ольга Харлан - лучшая на континенте. Фото: AFP

Украинская саблистка Ольга Харлан стала чемпионкой Европы по фехтованию 2019 года! Сегодня в финальном поединке Харлан в напряженном сражении победила француженку Манон Брюне – 15:12.

В полуфинале Ольга Харлан выиграла у Анны Мартон из Венгрии – 15:10, а Манон Брюне была сильнее 13-кратной чемпионки Европы россиянки Софьи Великой – 15:11. Обе проигравшие саблистки получили бронзовые медали чемпионата Европы.

Для Ольги Харлан – это восьмая победа на чемпионатах Европы и первая за последние пять лет. Также на ее счету семь серебряных и пять бронзовых наград континента.

В активе Манон Брюне теперь три серебряные награды чемпионатов Европы и две бронзовые.

Ранее мы давали цитаты Ольги Харлан: "Предлагали деньги, квартиру, машину, но я люблю свою страну".

Напомним, что фехтовальщица Катерина Чорний стала первой двукратной чемпионкой летних Юношеских игр-2018. И на церемонии "Герои спортивного года-2018", ежегодно проводимой НОК, это принесло 17-летней киевлянке победу в номинации "Олимпийская надежда". 

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Тег фехтование, Чемпионат Европы, Ольга Харлан

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Сегодня|Спорт

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