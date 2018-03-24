Олимпийская чемпионка из России провалились на чемпионате мира

Сегодня, 09:59

Канадская фигуристка Кейтлин Осмонд завоевала "золото" ЧМ в Милане, а россиянка Алина Загитова упала три раза в произвольной программе

Кейтлин Осмонд. Фото AFP
Кейтлин Осмонд. Фото AFP

Канадская фигуристка Кейтлин Осмонд завоевала золотую медаль на проходящем в Милане чемпионате мира, а олимпийская чемпионка Игр-2018 в Пхенчхане россиянка Алина Загитова осталась без медалей, показав пятый результат.

Осмонд, шедшая четвертой после короткой программы, откатала в пятницу произвольную программу с первым результатом – 150,50 балла – и набрала в сумме двух видов 223,23 балла. Второе место заняла японка Вакаба Хигучи (210,90), третьей стала еще одна японка Сатоко Мияхара (210,08).

Подиум чемпионата мира по фигурному катанию:

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Загитова, которая была второй в короткой программе, во время исполнения произвольной программы упала на лед три раза и по сумме двух видов заняла пятое место (207,72).

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Ранее мы писали, что на чемпионате мира французская фигуристка Габриэла Пападакис, засветившая грудь на Олимпиаде, установила рекорд.

Отметим, что вчера на чемпионате мира по фигурному катанию экс-украинка Алена Савченко установила два мировых рекорда. Пара Савченко/Массо на ЧМ в Милане с двумя рекордами взяла "золото".
чемпионат мира, фигурное катание, фигуристка, Алина Загитова, Кейтлин Осмонд

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Источники:

Сегодня|Спорт, РСпорт

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