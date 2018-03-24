Олимпийская чемпионка из России провалились на чемпионате мира

Канадская фигуристка Кейтлин Осмонд завоевала "золото" ЧМ в Милане, а россиянка Алина Загитова упала три раза в произвольной программе

Канадская фигуристка Кейтлин Осмонд завоевала золотую медаль на проходящем в Милане чемпионате мира, а олимпийская чемпионка Игр-2018 в Пхенчхане россиянка Алина Загитова осталась без медалей, показав пятый результат.

Осмонд, шедшая четвертой после короткой программы, откатала в пятницу произвольную программу с первым результатом – 150,50 балла – и набрала в сумме двух видов 223,23 балла. Второе место заняла японка Вакаба Хигучи (210,90), третьей стала еще одна японка Сатоко Мияхара (210,08).

Подиум чемпионата мира по фигурному катанию:

Загитова, которая была второй в короткой программе, во время исполнения произвольной программы упала на лед три раза и по сумме двух видов заняла пятое место (207,72).

Ранее мы писали, что на чемпионате мира французская фигуристка Габриэла Пападакис, засветившая грудь на Олимпиаде, установила рекорд.

Отметим, что вчера на чемпионате мира по фигурному катанию экс-украинка Алена Савченко установила два мировых рекорда. Пара Савченко/Массо на ЧМ в Милане с двумя рекордами взяла "золото".