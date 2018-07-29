Олимпийская чемпионка найдена мертвой на острове в Норвегии

Олимпийская чемпионка Ванкувера-2010 в лыжной эстафете норвежка Вибеке Скофтеруд была найдена мертвой на одном из островов на юге Норвегии. Рядом был найден гидроскутер, все указывает на то, что она попала в аварию на нем, рассказали в полиции округа Агдер.

Помимо "золота" ОИ-2010 на счету 38-летней Скофтеруд две золотые, серебряная и бронзовая награды чемпионатов мира. В 2015 году она объявила о завершении карьеры.

Ранее мы сообщали, что британская сноубордистка Элли Суттер была найдена мертвой на следующий день после своего 18-летия. Тело девушки было найдено неподалеку от ее дома во французском курорте Ле Же. По предварительной информации, Суттер покончила с собой 24 июля.

Недавно мы писали, что медалиста Олимпиады-2014 зарезали в Казахстане. Денис Тен скончался в Центральной городской клинической больнице. Спасти Тена, у которого были диагностированы повреждения суставов бедра и наружное кровотечение, врачам не удалось.

А в Аргентине жестоко убили 25-летнего футболиста, среди подозреваемых – бывший одноклубник. В ходе драки неизвестный нанес Факундо смертельный удар ножом в грудь.