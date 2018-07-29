Олимпийская чемпионка найдена мертвой на острове в Норвегии

Сегодня, 18:44

Вибеке Скофтеруд, скорее всего, разбилась на гидроскутере

Вибеке Скофтеруд
Вибеке Скофтеруд

Олимпийская чемпионка Ванкувера-2010 в лыжной эстафете норвежка Вибеке Скофтеруд была найдена мертвой на одном из островов на юге Норвегии. Рядом был найден гидроскутер, все указывает на то, что она попала в аварию на нем,  рассказали в полиции округа Агдер.

Помимо "золота" ОИ-2010 на счету 38-летней Скофтеруд две золотые, серебряная и бронзовая награды чемпионатов мира. В 2015 году она объявила о завершении карьеры.

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олимпийская чемпионка, лыжные гонки

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СЭ

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