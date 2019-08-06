Салли Пирсон в Сиднее / Фото: AFP

Олимпийская чемпионка Салли Пирсон завершила карьеру https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%20%D0%9F%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%20%D0%9F%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD 2019-08-06T14:14:00+03:00 Другие Легкоатлетка не смогла восстановиться после травмы ахилла

Чемпионка Олимпийских игр 2012 года и двукратная чемпионка мира в беге на 100 метров с барьерами Салли Пирсон объявила о завершении спортивной карьеры.

32-летняя австралийка стала чемпионкой мира в 2011 году, установив свой личный рекорд (12,28), а в следующем году выиграла Олимпиаду в Лондоне. В 2015-м Пирсон получила серьезную травму руки, из-за чего ей пришлось пропустить Игры в Рио, однако спортсменка сумела вернуться в 2017 году и снова выиграть чемпионат мира. Затем Пирсон получила травму ахилла и больше не смогла вернуться на прежний уровень.

"Мое тело больше не может справляться с ритмом тренировок и соревнований. Мое состояние не позволяет мне бороться за награды самого высшего уровня", – заявила Пирсон.

Напомним, что недавно олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Тереза Йохауг стала победительницей чемпионата Норвегии по легкой атлетике. Лыжнице не нашлось равных на дистанции 10 000 метров.

Ранее пятикратная олимпийская чемпионка, четырехкратная чемпионка мира по плаванию американка Дана Воллмер завершила профессиональную карьер. Заключительным стартом Воллмер стал предварительный заплыв на 100 метров баттерфляем на чемпионате США в Стэнфорде.

Также сообщалось, что на ЧМ-2019 по плаванию произошла трагедия – есть погибшие и пострадавшие. В ночном клубе, где отдыхали спортсмены, обрушился навесной этаж. В результате происшествия погибли два гражданина Южной Кореи, от десяти до семнадцати человек, в том числе участники соревнований, пострадали.

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