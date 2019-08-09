Олимпийский чемпион дисквалифицирован за сексуальные домогательства к мужчине

Лим Хе Джун не сможет выступать на соревнованиях до августа 2020 года

Лим Хе Джун / Фото: Instagram

Обладатель золотой медали Олимпийских игр 2018 года по шорт-треку на дистанции 1500 метров кореец Лим Хе Джун дисквалифицирован на один год за сексуальные домогательства к своему партнеру по команде мужского пола, сообщает агентство Yonhap.

Инцидент, предположительно, произошел 17 июня. Лим Хе Джун в присутствии девушек шорт-трекисток снял штаны со своего партнера по команде младшего возраста. 23-летний спортсмен сможет снова выступать на соревнованиях с 7 августа 2020 года.

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Ранее двукратный олимпийский чемпион по конькобежному спорту Ли Сын Хун был на год дисквалифицирован за избиение товарищей по команде. Выяснилось, что титулованный спортсмен неоднократно избивал партнеров в отелях, ресторанах и во время соревнований в 2011, 2013 и 2016 годах.

Напомним, что скандальная российская фигуристка, говорившая о "правильном" допинге, будет выступать за Украину. Анастасия Шаботова стала широко известна после громкого заявления о допинге. Во время общения с подписчиками в Instagram в январе этого года она сказала, что для успешного и стабильного выступления необходимо пить "правильный допинг".

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