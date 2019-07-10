Олимпийского чемпиона дисквалифицировали за дедовщину

Конькобежец Ли Сын Хун неоднократно избивал партнеров по команде

Ли Сын Хун на год остался без спорта. Фото korea.net.

Двукратный олимпийский чемпион по конькобежному спорту кореец Ли Сын Хун получил годичную дисквалификацию за неоднократное нанесение телесных повреждений младшим партнерам по команде. О санкциях в отношении одного из самых титулованных олимпийцев страны объявил Союз конькобежцев Южной Кореи (KSU)

По информации портала Inside the Games, решение было принято на основании "достаточного количества свидетельских показаний". Выяснилось, что титулованный спортсмен неоднократно избивал партнеров в отелях, ресторанах и во время соревнований в 2011, 2013 и 2016 годах.

31-летний атлет отрицает все обвинения и намерен подать жалобу на решение KSU.

Ли Сын Хун начинал карьеру в шорт-треке, но наибольших успехов добился в конькобежном спорте. Он добыл "золото" в масс-старте на домашней Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, а также первенствовал на дистанции 10 000 метров в Ванкувере-2010.

Отметим, что это далеко не первый скандал, разразившийся последнее время в корейском спорте. Среди других фигурантов – тренер по шорт-треку, сексуально домогавшийся олимпийской чемпионки, конькобежец, совершивший дерзкий набег на женское общежитие во время соревнований, а также фигурист, стащивший штаны с товарища по команде перед женским составом.

Ранее мы писали, что скандальная российская фигуристка, говорившая о "правильном" допинге, будет выступать за Украину. Анастасия Шаботова стала широко известна после громкого заявления о допинге. Во время общения с подписчиками в Instagram в январе этого года она сказала, что для успешного и стабильного выступления необходимо пить "правильный допинг".

Ранее мы писали, что для победительницы Олимпийских игр Алины Загитовой "украли" номер, принадлежащий американке Джоджо Гомез

Фигурное катание. Алина Загитова. Плагиат

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Олимпийского чемпиона дисквалифицировали за дедовщину". Другие Новости спорта смотрите в блоке "Последние новости"