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Олимпийского чемпиона дисквалифицировали за дедовщину

10 июля, 16:39

Конькобежец Ли Сын Хун неоднократно избивал партнеров по команде

Ли Сын Хун на год остался без спорта. Фото korea.net
Ли Сын Хун на год остался без спорта. Фото korea.net.

Двукратный олимпийский чемпион по конькобежному спорту кореец Ли Сын Хун получил годичную дисквалификацию за неоднократное нанесение телесных повреждений младшим партнерам по команде. О санкциях в отношении одного из самых титулованных олимпийцев страны объявил Союз конькобежцев Южной Кореи (KSU)

По информации портала Inside the Games, решение было принято на основании "достаточного количества свидетельских показаний". Выяснилось, что титулованный спортсмен неоднократно избивал партнеров в отелях, ресторанах и во время соревнований в 2011, 2013 и 2016 годах.

31-летний атлет отрицает все обвинения и намерен подать жалобу на решение KSU.

Ли Сын Хун начинал карьеру в шорт-треке, но наибольших успехов добился в конькобежном спорте. Он добыл "золото" в масс-старте на домашней Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, а также первенствовал на дистанции 10 000 метров в Ванкувере-2010.

Отметим, что это далеко не первый скандал, разразившийся последнее время в корейском спорте. Среди других фигурантов – тренер по шорт-треку, сексуально домогавшийся олимпийской чемпионки, конькобежец, совершивший дерзкий набег на женское общежитие во время соревнований, а также фигурист, стащивший штаны с товарища по команде перед женским составом.

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Тег олимпийский чемпион, конькобежный спорт

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