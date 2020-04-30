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Олимпийский чемпион стал "пауком", а футболист Реброва – Неймаром: перевоплощение звезд спорта на карантине

30 апреля, 14:01

Олег Люлька

Самое интересное из Instagram-жизни известных украинских спортсменов за минувшие сутки

Многие украинские спортсмены уже активно тренируются на улице. А легендарная Оксана Баюл заставляет болельщиков ностальгировать по былому величию нашего фигурного катания. Мы традиционно собрали самое интересное из Instagram-жизни звезд отечественного спорта за минувшие сутки.

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Олимпийский чемпион-2018 по фристайлу Александр Абраменко показал свою тренировку под весенним киевским солнцем. На футбольном газоне столичного стадиона "Русановец" легендарный украинский "зимник" ползает как паук – и призывает повторять это упражнение своих подписчиков. Тем, кому страшно, предлагает делать его "с закрытыми глазами".

INSTAGRAM

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Кстати, на киевской тренировке Александр Абраменко пересекся с другим украинским спортсменом – представителем еще одного зимнего вида для смелых, скелетониста Владислава Гераскевича. Совместным фото, на котором оба одеты почти по-пляжному, у себя в Instagram поделился Владислав.

INSTAGRAM

Украинский полузащитник венгерского "Ференцвароша" Игорь Харатин уже тренируется с партнерами в Будапеште. Подопечный Сергея Реброва, амплуа которого не предусматривает фантастических технических навыков, тем не менее, показал, что умеет обращаться с мячом, как Неймар – дальнюю передачу элегантно принимает пяткой, после чего задерживает мяч у себя на спине. Вау!

INSTAGRAM

Бронзовый призер летних Олимпийских игр-2008 по прыжкам в воду Илья Кваша показал видео своей кардиотренировки, на которой он выполняет эффектные сальто на батуте. "Так, значит, у вас зал открыт?" – интересуются у него в комментариях. "Нет, видео – не карантинное", – уточняет Илья. Но все равно – это круто!

INSTAGRAM

Чемпионка Европы по вольной борьбе Оксана Ливач на карантине решила немного сменить профиль и под песню группы "Мумий Тролль" превратилась в мастера кунг-фу. Обязательно досмотрите это видео до самого конца! Устрашающий удар Оксаны того стоит.

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Читайте также: Оксана Баюл – в чалме у бассейна: такой первую олимпийскую чемпионку Украины вы еще не видели

Первая олимпийская чемпионка независимой Украины Оксана Баюл, сразу после триумфа в Лиллехаммере-1994 перебравшаяся в США, предлагает своим фолловерам выбрать лучший тройной лутц в ее исполнении. "Какой полет! Таких прыжков сейчас не увидишь", – пишут легендарной фигуристке в комментариях болельщики.

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Между тем серебряная призерка чемпионата мира по легкой атлетике Марина Бех-Романчук в одном нижнем белье закрыла глаза и принялась мечтать. "О том, чего я хочу завтра", – уточнила очаровательная прыгунья в длину.

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Смотрите, как на карантине тренируется Александр Усик

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Усик тренировка с гирей Видео: Instagram

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соцсети Instagram Оксана Баюл Александр Абраменко Игорь Харатин Марина Бех Владислав Гераскевич Оксана Ливач

Источник: Сегодня|Спорт

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