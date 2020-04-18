Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,2
29,63
  1. Новости спорта
  2. Новости спорта

Оксана Баюл – в чалме у бассейна: такой первую олимпийскую чемпионку Украины вы еще не видели

18 апреля, 19:25

Богдан Юрков

Легендарная фигуристка, выигравшая историческое "золото"-1994, на карантине превратилась в Шахерезаду

Первая олимпийская чемпионка независимой Украины Оксана Баюл, выигравшая "золото" в фигурном катании на Играх-1994 в Лиллехаммере, не теряет артистичности и в свои 42 года. Легендарная спортсменка, проживающая с мужем-миллионером Карло Фариной и 4-летней дочкой Софией в Лас-Вегасе, на карантине примерила просто сногсшибательный наряд, превратившись в героиню сказочной истории.

Читайте также: Первую олимпийскую чемпионку Украины прогнали с пенька: уморное видео с "желтой" Баюл на карантине

На своей странице в Instagram Оксана Баюл опубликовала видео, как она выходит из своего особняка и прогуливается вдоль бассейна в шикарной фиолетовой чалме, платье в пол и с яркими драгоценностями. "Приятного вам уикенда!" – желает подписчикам в таком эффектном образе Баюл.

INSTAGRAM

Реклама

Это видео сразило фолловеров Оксаны Баюл наповал. Вот их комментарии:

  • Прям Шахерезада!
  • Шамаханская царица!
  • Королева!
  • И во всем этом вы запрыгнули в бассейн?

Читайте также: Беринчик показал ружье для спокойствия, а Ризатдинова – тренировку сына от Онищенко: соцсети звезд спорта

Напомним, недавноБаюл проиграла суд на 50 миллионов долларов.Спортсменка требовала от Украины деньги за "нарушение принципа добросовестности и честной деловой практики в рамках трудового договора". Однако представитель Фемиды ее сторону не принял.

Реклама

Смотрите, какие прыжки исполняет Баюл в 42

Оксана Баюл на льду Видео: Instagram

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

карантин фигурное катание Оксана Баюл

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровленияФутбол
Карантин со звездой спорта: паски от мамы и в блестках своими руками – секреты чемпионки мира по борьбе
Карантин со звездой спорта: паски от мамы и в блестках своими руками – секреты чемпионки мира по борьбеДругие
Оксана Баюл показала себя в 42, а Усик позвал подписчиков в кулак: обзор соцсетей звезд украинского спорта
Оксана Баюл показала себя в 42, а Усик позвал подписчиков в кулак: обзор соцсетей звезд украинского спортаДругие
Эротическая
Эротическая "обезьянка" у штангиста и вигвам для звезды каратэ: украинские спортсмены чудят на карантинеДругие
Зависла вниз головой между стенами: украинская гимнастка продемонстрировала непростой трюк
Зависла вниз головой между стенами: украинская гимнастка продемонстрировала непростой трюкДругие
Не моргая, бил по
Не моргая, бил по "бегущему кабану": день рождения у снайпера №1, увидевшего теракт в МюнхенеДругие

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...