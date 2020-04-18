Оксана Баюл – в чалме у бассейна: такой первую олимпийскую чемпионку Украины вы еще не видели

Первая олимпийская чемпионка независимой Украины Оксана Баюл, выигравшая "золото" в фигурном катании на Играх-1994 в Лиллехаммере, не теряет артистичности и в свои 42 года. Легендарная спортсменка, проживающая с мужем-миллионером Карло Фариной и 4-летней дочкой Софией в Лас-Вегасе, на карантине примерила просто сногсшибательный наряд, превратившись в героиню сказочной истории.

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На своей странице в Instagram Оксана Баюл опубликовала видео, как она выходит из своего особняка и прогуливается вдоль бассейна в шикарной фиолетовой чалме, платье в пол и с яркими драгоценностями. "Приятного вам уикенда!" – желает подписчикам в таком эффектном образе Баюл.

INSTAGRAM

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Это видео сразило фолловеров Оксаны Баюл наповал. Вот их комментарии:

Прям Шахерезада!

Шамаханская царица!

Королева!

И во всем этом вы запрыгнули в бассейн?

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Напомним, недавноБаюл проиграла суд на 50 миллионов долларов.Спортсменка требовала от Украины деньги за "нарушение принципа добросовестности и честной деловой практики в рамках трудового договора". Однако представитель Фемиды ее сторону не принял.

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Смотрите, какие прыжки исполняет Баюл в 42

Оксана Баюл на льду Видео: Instagram

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