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Олимпийский чемпион ушел из спорта ради музыки

Сегодня, 19:03

Сейчас он работает в музыкальной индустрии и планирует писать музыку с двоюродным братом

Крис Мирс

Крис Мирс / Фото: Instagram

Олимпийский чемпион по прыжкам в воду британец Крис Мирс объявил о завершении спортивной карьеры. Мирс выиграл золото Игр-2016 в синхронных прыжках с трехметрового трамплина в дуэте с Джеком Лоу. Также на его счету бронза ЧМ-2015 и золото чемпионата Европы (2016). Спортсмен отметил, что посвятит себя музыке.  

"Я завершаю карьеру. Мой путь был удивительным – от семилетнего ребенка, у которого было слишком много энергии, до олимпийского чемпиона.

Дорога не была ровной. Но чтобы что-то получить, нужно усердно работать, постоянно совершенствоваться и никогда не сдаваться.

Сейчас я работаю в музыкальной индустрии и планирую писать музыку с двоюродным братом Роби Макдейдом. Также я буду работать с другими артистами", – написал спортсмен в Instgarm.

Напомним, что вчера олимпийская чемпионка Салли Пирсон завершила карьеру. Легкоатлетка не смогла восстановиться после травмы ахилла.

Кстати, в эти дни в Киеве проходит чемпионат Европы по прыжкам в воду. 17-летняя украинка София Лискун стала чемпионкой Европы и пробилась на Олимпиаду-2020. Нашей спортсменке не было равных в соревнованиях в индивидуальных прыжках с 10-метровой вышки.

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Прыжки в воду олимпийский чемпион

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