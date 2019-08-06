Нашей спортсменке не было равных в соревнованиях в индивидуальных прыжках с 10-метровой вышки

София Лискун / Фото: НОК Украины

17-летняя украинка стала чемпионкой Европы и пробилась на Олимпиаду-2020 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F%20%D0%9B%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BD https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F%20%D0%9B%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BD 2019-08-06T19:32:00+03:00 Другие Нашей спортсменке не было равных в соревнованиях в индивидуальных прыжках с 10-метровой вышки

17-летняя украинская прыгунья в воду София Лискун стала чемпионкой Европы в индивидуальных прыжках с вышки 10 метров, а также обладательницей олимпийской лицензии на Токио-2020. Напомним, первенство континента проходит в эти дни в Киеве.

Украинцы завоевали первое "золото" на домашнем чемпионате Европы по прыжкам в воду

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Напомним, что вчера, в первый день соревнований, наши прыгуны остались без медалей. После прыжков трехкратной призерки ЧЕ Виктории Кесарь и бронзового призера ЧМ-2017 Олега Колодия украинцы держались в тройке, но в итоге опустились на 5-е место. Увидел пылинку и начинаешь о ней разговаривать: как прошел первый день чемпионата Европы в Киеве.

Ранее мы рассказывали, как Киев подготовился к чемпионату Европы: джакузи есть, борщ будет. Третий год подряд украинский спортцентр "Лико" на Теремках принимает одни из главных соревнований сезона. В 2017-м здесь впервые прошел чемпионат Европы, в прошлом - юниорский чемпионат мира.

Кстати, уже на церемонии приключилась первая неприятность: одной из девушек в традиционном одеянии и с большим венком на голове, несшей табличку, стало плохо — ей тут же оказали помощь медики. В зале было душновато.

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