17-летняя украинка стала чемпионкой Европы и пробилась на Олимпиаду-2020

17-летняя украинская прыгунья в воду София Лискун стала чемпионкой Европы в индивидуальных прыжках с вышки 10 метров, а также обладательницей олимпийской лицензии на Токио-2020. Напомним, первенство континента проходит в эти дни в Киеве.
Украинцы завоевали первое "золото" на домашнем чемпионате Европы по прыжкам в воду
Напомним, что вчера, в первый день соревнований, наши прыгуны остались без медалей. После прыжков трехкратной призерки ЧЕ Виктории Кесарь и бронзового призера ЧМ-2017 Олега Колодия украинцы держались в тройке, но в итоге опустились на 5-е место. Увидел пылинку и начинаешь о ней разговаривать: как прошел первый день чемпионата Европы в Киеве.
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Ранее мы рассказывали, как Киев подготовился к чемпионату Европы: джакузи есть, борщ будет. Третий год подряд украинский спортцентр "Лико" на Теремках принимает одни из главных соревнований сезона. В 2017-м здесь впервые прошел чемпионат Европы, в прошлом - юниорский чемпионат мира.
Кстати, уже на церемонии приключилась первая неприятность: одной из девушек в традиционном одеянии и с большим венком на голове, несшей табличку, стало плохо — ей тут же оказали помощь медики. В зале было душновато.
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