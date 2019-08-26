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Олимпийский чемпион выжил в жутком ДТП

26 августа, 12:00

Дэвид Рудиша попал в автомобильную аварию в Кении

Авто Рудиши после ДТП

Авто Рудиши после ДТП / Фото: Twitter

Двукратный олимпийский чемпион и действующий рекордсмен мира в беге на 800 м Дэвид Рудиша попал в серьезную автомобильную аварию у себя на родине в Кении. По пути из Найроби в Кисуму у авто Рудиши лопнуло колесо, в результате чего он врезался в автобус. Столкновение было лобовым, однако сам спортсмен каким-то чудом не пострадал.

"Я благодарен богу за то, что он подарил мне жизнь. В субботу вечером я попал в трагическое ДТП по пути в Килгорис после столкновения с автобусом. Я в порядке, повреждений нет! Спасибо вам за ваши молитвы", – написал Рудиша в соцсетях.

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30-летний Дэвид Рудиша был признан лучшим легкоатлетом мира по версии IAAF в 2010 году.

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Как сообщалось ранее, 20-летний футболист покончил с собой из-за постоянных травм. Валлиец Джоэл Дарлингтон в последние два года игрок постоянно страдал от болей в спине из-за повреждения позвоночного диска, вследствие чего впал в депрессию. Тело Джоэла, который на родине считался большим талантом, обнаружили его мать и брат в гараже.

Также мы писали, что 20-летний регбист найден мертвым на следующий день после дебюта в новой команде. Тело англичанина Арчи Брюса обнаружили в отеле Тулузы, где накануне состоялся дебют этого регбиста за команду "Бэтли Бульдогз".

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Источник: sport24.ru

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